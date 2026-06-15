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S obzirom na dobro sprovođenje mera ekonomske politike i dobre makroekonomske rezultate, odluka je doneta bez održavanja formalnog sastanka Odbora, što je mogućnost koja se koristi kada se proceni da formalna diskusija nije potrebna.

U svom saopštenju Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda, između ostalog, konstatuje da je sprovođenje dogovorenog ekonomskog programa ostalo snažno:

Sprovođenje strukturnih reformi dobro napreduje;

Svi reformski ciljevi su ispunjeni u predviđenim rokovima;

Svi kvantitativni ciljevi za kraj 2025. godini ispunjeni su. Otpornost ekonomije na globalne izazove

Međunarodni monetarni fond konstatuje da je ekonomija Srbije ostala otporna uprkos pojačanim spoljnim rizicima. Srbija raspolaže čvrstim ekonomskim fundamentima koji joj omogućavaju da uspešno odgovori na spoljne izazove i ako sukob na Bliskom istoku potraje. Uravnotežena eksterna pozicija, umeren javni dug, visoke devizne rezerve i dobro kapitalizovan bankarski sistem trebalo bi da pomognu ekonomiji da se nosi sa ovim izazovima.

U pogledu najznačajnijih ekonomskih pokazatelja u Republici Srbiji, Međunarodni monetarni fond ističe:

Privredna aktivnost: Početkom 2026. godine privredna aktivnost je ojačala, uz očekivanje da će privredni rast ostati snažan tokom 2026. godine i da će dodatno ubrzati na 4% u 2027. godini;

Inflacija: Ostala je na umerenom nivou i unutar granica cilja Narodne banke Srbije;

Devizne rezerve: Ostale su na izuzetno visokom nivou;

Bankarski sektor: Ostao je zdrav, uz visoku kapitalizovanost, likvidnost i profitabilnost.

Fokus i preporuke za naredni period

Međunarodni monetarni fond ističe i reforme na kojima bi trebalo da bude fokus u narednom periodu, poput već prepoznatih reformi u energetskom sektoru, kao i reformi za podršku prelasku Srbije ka modelu rasta sa većom dodatom vrednošću.

Privremene mere koje se donose kao odgovor na brojne spoljne rizike bi, ako bude neophodno, trebalo da budu praćene i novom prioritizacijom u okviru tekuće i kapitalne potrošnje. Fiskalna politika treba da ostane usidrena limitom za deficit od 3% bruto domaćeg proizvoda u periodu 2026–2027. i poštovanjem fiskalnih pravila o platama u javnom sektoru i penzijama. Monetarna politika treba da ostane restriktivna i da bude dodatno pooštrena u slučaju rasta inflacionih očekivanja.

Reč guvernera

- I uspešno treće razmatranje sprovođenja ekonomskog programa podržanog Instrumentom za koordinaciju politika Međunarodnog monetarnog fonda potvrđuje da u Srbiji nastavljamo da vodimo dobru ekonomsku politiku.

Međugodišnja inflacija se od septembra 2025. godine kreće oko centralne vrednosti cilja od 3% i u maju je iznosila 3,5%.

Očuvali smo i relativno stabilan kurs dinara prema evru, uprkos izraženim volatilnostima, neizvesnostima i nepredvidivostima na globalnom finansijskom i robnom tržištu.

Rekordne devizne rezerve zemlje od 29,9 milijardi evra na kraju maja 2026. godine ostaju garant sigurnosti i stabilnosti i u narednom periodu. Pokazatelji njihove adekvatnosti, poput pokrivenosti oko sedam meseci uvoza robe i usluga, ukazuju na njihov više nego adekvatan nivo.

Sve zajedno, uključujući i stabilan, otporan i visoko kapitalizovan bankarski sektor, kao i učešće problematičnih kredita koje je na minimumu, ostaje značajna podrška otpornosti naše ekonomije i u narednom periodu - zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.