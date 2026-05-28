Novi aranžman su potpisali guverneri Narodne banke Srbije i Narodne banke Kine, a potpisan je u periodu kada je delegacija Republike Srbije na najvišem nivou u poseti Narodnoj Republici Kini. Na ovaj način podržani su rastući trgovinski odnosi i investicije između dve zemlje i dodatno su učvršćeni strateško partnerstvo i finansijska saradnja. Osnovna svrha aranžmana je unapređenje međusobne bilateralne trgovine i direktnih ulaganja, kao i podrška očuvanju finansijske stabilnosti.

- Naše drage kolege iz Narodne banke Kine ponovo su pokazale čelično prijateljstvo naših dveju zemalja, koje je posebno važno u aktuelnim okolnostima. Za Narodnu banku Srbije, ovaj sporazum ne predstavlja samo raspoloživu finansijsku liniju sa Narodnom bankom Kine, koju je moguće koristiti kao dodatni mehanizam zaštite finansijske stabilnosti zemlje u uslovima povišenih globalnih neizvesnosti, već i pečat dobre dugogodišnje saradnje i rastućih trgovinskih i ekonomskih odnosa Srbije i Kine. Potpisivanjem novog sporazuma, koji je povoljniji od inicijalnog u svim ključnim elementima (veća vrednost, povoljniji uslovi korišćenja i duži rok važenja), dve centralne banke nastavljaju blisku saradnju na unapređenju makroekonomske sigurnosti i daljem produbljivanju ekonomskih veza između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.