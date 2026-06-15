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Naime, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture podnelo je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za prvu fazu izgradnje.

Projekat obuhvata izgradnju stanice, pothodnika, perona sa nadstrešnicama i prateće infrastrukture, a procenjena vrednost investicije iznosi 293 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra

Kako se navodi u dokumentaciji čiji je obrađivač kompanija VS Infra Design stanica će biti deo buduće dvokolosečne i elektrificirane železničke veze koja će povezati Zemun Polje, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin, Nacionalni stadion, a kasnije i Obrenovac.

Dve faze radova

U prvoj fazi realizacije biće izgrađena deonica od Zemun Polja do Nacionalnog stadiona sa stanicama Singidunum, Aerodrom i Surčin, dok će druga faza obuhvatiti nastavak pruge do Obrenovca.

Gradilište EXPO: Nacionalni stadion Foto: Petar Aleksić

Centralni deo kompleksa činiće stanična zgrada spratnosti Po+Pr, bruto razvijene građevinske površine 715 metara kvadratnih. U objektu će biti smešteni čekaonica, biletarnica, info-pult, sanitarni čvorovi, prostorija za presvlačenje dece, kao i službene prostorije za osoblje. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa su predviđeni liftovi, taktilne staze za slabovide osobe i toaleti prilagođeni osobama sa invaliditetom.

Dva perona

Stanica će imati dva perona povezana pothodnikom širine 9,35 metara, kojim će putnici moći da pristupe peronima, ali i da ostvare pešačku vezu sa budućim sadržajima oko Nacionalnog stadiona. Pothodnik će biti opremljen stepeništima i liftovima, a osvetljavaće ga kružna staklena lanterna.

Jedna od karakteristika projekta su ozelenjeni krovovi na staničnoj zgradi i objektu za signalno-sigurnosnu i telekomunikacionu opremu. Krovovi će biti delom ravni, a delom kaskadno spušteni prema platoima, sa žardinjerama i prostorima za sedenje.

U okviru kompleksa planirana su i 25 parking mesta, od kojih će dva biti namenjena osobama sa invaliditetom. Prostor oko stanice biće uređen kroz više od 9.800 metara kvadratnih zelenih površina sa travnjacima, drvećem i žbunastom vegetacijom.

Ukupna bruto razvijena građevinska površina svih objekata u kompleksu iznosi 1.178 metara kvadratnih.

Biznis Kurir/B92

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