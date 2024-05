POČELO POSTAVLJANJE ŠIPOVA ZA NACIONALNI STADION: Ministar Mali nenajavljeno obišao radove na Expo gradilištu

Ministar finansija Siniša Mali objavio je na svom Instagram profilu post u kom navodi da je jutros sam nenajavljeno posetio Expo gradilište, kako bi proverio kako napreduju radovi i da li sve ide po planu.

- Dobra vest je da su završeni svi šipovi za Expo kompleks, a danas je počelo postavljanje šipova za Nacionalni stadion. Kada je reč o Expo kompleksu, imaćemo sedam hala ukupne površine 90.000m2 - maveo je ministar.

foto: Printscreen/Instagram/mali_sinisa

On je potom dodao da što se tiče izrade temelja da su do sada izvedeni sledeći radovi: • Izrada šipova prečnika 800mm dužina do 18m, 1.647 komada ukupne dužine 27.458m u koje će biti ugrađeno 17.252m3 betona i 1.727.087 kg armature • Izrada naglavnih i veznih greda u koje će biti ugrađeno 11.431m3 betona i 1.486.139kg armature • Iskop 60.000m3 zemlje i nasipanje 20.000m2 radnih platoa i pristupnih puteva Kada je reč o šipovima, dodaje Mali, do sada je izvedeno: • Danas su kompletno izvedeni svi šipovi za sedam hala. Izvedeno je ukupno 1.647 šipova u koje je ugrađeno 17.500m3 betona i 1.727.000kg armature. Takođe, izvedene su grede na četiri hale, trenutno se izvode na petoj hali. - Napredujemo i ispred rokova, ali ipak pokušavamo da ubrzamo radove koliko god je moguće, i da poboljšamo koordinaciju, kako bi sve bilo završeno na vreme! - zaključio je on.

