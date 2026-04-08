Evropska komisija otvorila je novi konkurs u okviru inicijative "DiscoverEU", koji mladima od 18 godina širom Evrope, uključujući i Srbiju, pruža priliku da besplatno putuju vozom i upoznaju različite kulture, istoriju i način života na kontinentu.

Za ovu rundu biće dodeljeno ukupno 40.000 putnih karata, a prijave su otvorene od danas, 8. aprila i traju do 22. aprila. Pravo učešća imaju mladi rođeni između 1. jula 2007. i 30. juna 2008. godine, koji žive u nekoj od država članica Evropske unije ili u zemljama pridruženim programu Erazmus+, među kojima je i Srbija, uz Island, Lihtenštajn, Norvešku, Severnu Makedoniju i Tursku.

Kandidati se prijavljuju putem Evropskog omladinskog portala, gde ih očekuje kratak kviz sa pitanjima o Evropskoj uniji, nakon čega se rangiraju i biraju dobitnici karata. Moguće je prijaviti se individualno ili u grupi do pet osoba.

Izabrani učesnici imaće priliku da putuju vozom do 30 dana u periodu od 1. jula 2026. do 30. septembra 2027. godine, uz mogućnost da sami planiraju rutu ili da se oslone na predložene tematske pravce, poput kulturne rute koja obuhvata destinacije iz oblasti arhitekture, muzike, umetnosti i dizajna.

Pored besplatnog putovanja, učesnici dobijaju i karticu sa popustima za javni prevoz, smeštaj, kulturne sadržaje, sport i druge usluge, kao i pristup informativnim sastancima pre polaska i okupljanjima tokom putovanja, gde mogu da upoznaju vršnjake iz drugih zemalja i razmene iskustva.

Program posebnu pažnju posvećuje inkluziji, pa su za mlade sa invaliditetom, zdravstvenim poteškoćama ili iz manje privilegovanih sredina predviđene dodatne mere podrške, uključujući mogućnost putovanja uz pratnju ili dodatno finansiranje.

Inicijativa "DiscoverEU" pokrenuta je 2018. godine kao deo programa Erazmus+ i do sada je izazvala veliko interesovanje, više od 1,9 miliona mladih se prijavilo, dok je oko 432.000 njih dobilo priliku da putuje. Prema istraživanjima, za čak 72 odsto učesnika ovo je bilo prvo putovanje vozom van zemlje u kojoj žive, dok većina navodi da bez ove podrške ne bi mogla da priušti ovakvo iskustvo.