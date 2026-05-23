Slušaj vest

Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju usmerenu na podizanje svesti vozača, posebno mladih i onih sa probnom dozvolom, o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju.

U saopštenju se navodi da nepropisna i neprilagođena brzina predstavlja jedan od najopasnijih faktora rizika u saobraćaju i da je u Srbiji u prethodne tri godine u 47,5 odsto saobraćajnih nesreća u kojima je bilo poginulih, kao i u 24,7 odsto udesa sa povređenim licima, zabeležena neprilagođena ili prekoračena brzina.

Ograničenja brzine ne postoje da bi usporila život, već da bi sačuvala živote.

Svako povećanje brzine ostavlja manje vremena za reakciju, a više prostora za tragične posledice.

Zato je važno da svi učesnici u saobraćaju, a posebno mladi vozači, shvate da odgovorna vožnja nije ograničenje slobode, već pitanje lične i društvene odgovornosti, saopštila je Agencija za bezbednost saobraćaja.

Ne propustiteSrbijaZbog snimanja filma zatvaraju put na Fruškoj gori: Višednevna obustava saobraćaja između Bešenovačkog Prnjavora i Crvenog Čota
23.jpg
SrbijaVOZAČE OČEKUJU VELIKE GUŽVE: Zatvara se traka ka Nišu, obustava saobraćaja na prilazu Kopaoniku! Detaljan spisak promena
Kolona vozila, gužva u saobraćaju
HronikaCRNA STATISTIKA! NA PUTEVIMA SRBIJE ZA 4 MESECA POGINULO VIŠE OD 50 LJUDI! MUP objavio važan apel: Policija kreće u veliku kontrolu saobraćaja!
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
DruštvoUkoliko vozite u Grčkoj, obratite pažnju: Ova greška može dovesti do momentalnog oduzimanja dozvole, milioni to previde
IMG_20250714_201206 (1).jpg