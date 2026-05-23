Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju usmerenu na podizanje svesti vozača, posebno mladih i onih sa probnom dozvolom, o značaju poštovanja ograničenja brzine i odgovornog ponašanja u saobraćaju.

U saopštenju se navodi da nepropisna i neprilagođena brzina predstavlja jedan od najopasnijih faktora rizika u saobraćaju i da je u Srbiji u prethodne tri godine u 47,5 odsto saobraćajnih nesreća u kojima je bilo poginulih, kao i u 24,7 odsto udesa sa povređenim licima, zabeležena neprilagođena ili prekoračena brzina.

Ograničenja brzine ne postoje da bi usporila život, već da bi sačuvala živote.

Svako povećanje brzine ostavlja manje vremena za reakciju, a više prostora za tragične posledice.