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Posebno su pogođeni ugostiteljstvo i građevinarstvo. Stres i pritisak okruženja podstiču konzumaciju – stručnjaci upozoravaju na normalizaciju ove droge u svakodnevnom poslovnom životu.

Kokain doživljava bum u Švajcarskoj. „Beli prah“ je, posle kanabisa, najrasprostranjenija ilegalna supstanca. Konzumacija ove droge neprestano raste od početka 2000-ih, a od oko 2015. godine beleži nagli porast. Zvanične statistike kriju veliku sivu zonu, ali analize otpadnih voda pokazuju da se u švajcarskim gradovima, kako većim tako i manjim, u proseku troši više kokaina nego u evropskim velegradovima.

Nova studija organizacije "Zavisnost Švajcarska" (Sucht Schweiz) otkriva u kojim industrijama se najčešće "povlači crta":

Ugostiteljstvo

Građevinska industrija

Umetnost i zabava

Vozači kamiona

Ekonomsko-finansijske profesije

Pravni sektor (pravosuđe)

IT stručnjaci i stručnjaci za komunikacione tehnologije

Izveštaj posebno ističe ugostiteljstvo i građevinsku industriju. U ugostiteljstvu dugotrajne smene, noćni rad, blizina parti scene i visoka socijalna dinamika često navode na konzumaciju kokaina. Kod građevinskih radnika, povećanu upotrebu droge prate fizički napor, pritisak da se postignu rezultati, atmosfera u grupi i projektni uslovi rada.

Konzumiranje kokaina postaje svakodnevica

Stručnjaci kažu da je kod nekih radnika konzumacija odavno postala deo svakodnevice. Prema studiji, određeni profesionalni i društveni miljei mogu biti posebno podsticajni za to. Grupe u kojima dominiraju muškarci su još podložnije: oni konzumiraju znatno češće nego žene. Dodatno su ugrožene mlade osobe, pa se povećana konzumacija beleži kod odraslih između 18 i 34 godine.

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Ugostiteljstvo i građevinski sektor imaju nekoliko ovakvih faktora rizika istovremeno: često zapošljavaju mladu, mušku radnu snagu koja je pod stresom i ima dugo radno vreme. Oni konzumiraju kokain kako bi duže ostali budni, stekli više samopouzdanja i duže izdržali napor.

Visoko obrazovanje i stabilan život nisu prepreka

Ono što je istraživačima bolesti zavisnosti posebno privuklo pažnju jeste to što su konzumenti često obrazovani. Skoro svi imaju završenu srednju stručnu školu ili visoko obrazovanje (tercijarni stepen).

Takođe, njihova stambena situacija je uglavnom stabilna. Skoro 8 od 10 ispitanika koji su išli na lečenje zbog konzumacije kokaina između 2019. i 2023. godine imalo je trajno mesto stanovanja.

Upravo zbog toga što su ovi ljudi zaposleni i socijalno integrisani, teško im je pomoći na vreme, kažu stručnjaci. Zato je od presudnog značaja ciljani preventivni rad unutar samih ugroženih grupa zanimanja.