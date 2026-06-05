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To znači da je, izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje su stupile na snagu 12. maja 2026. godine, praktično uvedeno opšte ograničenje gotovinskih transakcija na 9.999 evra.

Iz Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove Uprave policije (FOJ) pojasnili su za "Vijesti" da kreditne institucije i drugi pružaoci platnih usluga sada imaju obavezu da ne dozvole uplate gotovine kada se odnose na promet nepokretnosti, osim ako je cena niža od 10.000 evra.

Isto pravilo važi i za uplate po pojedinačnim fakturama od 10.000 evra ili više kada se odnose na promet motornih vozila, plovnih i vazduhoplovnih objekata, kulturnih dobara, dragocenih metala, dragog kamenja, proizvoda od dragocenih metala i dragog kamenja, kao i satova.

Bez izuzetaka

Zakon iz decembra 2023. godine već je ograničio gotovinske transakcije pravnih i fizičkih lica na iznose od 10.000 evra i više. Tim rešenjem notarima i advokatima onemogućeno je da sačinjavaju i overavaju kupoprodajne ugovore u kojima se plaćanje obavlja u gotovini iznad tog iznosa.

Međutim, tadašnji zakon ostavio je određene izuzetke, koji su najnovijim izmenama izbrisani.

Iz FOJ-a navode da je praksa od decembra 2023. do maja 2026. pokazala da su pojedini učesnici pokušavali da zaobiđu ograničenje, zbog čega su uslovi sada pooštreni.

"Praksa koja je uspostavljena od decembra 2023. u smislu zaobilaženja ove odredbe dovela je do zaoštravanja uslova za ograničenje gotovine, tako da sada važi opšte ograničenje, bez izuzetaka", kazali su iz FOJ-a.

Ne pomaže ni cepanje uplata

Važno je i to što se zabrana ne odnosi samo na jednu uplatu, već i na povezane transakcije čiji zbir prelazi dozvoljeni prag.

To znači da se jedna kupoprodaja ili jedna obaveza ne može formalno podeliti na više manjih gotovinskih uplata kako bi se izbegao limit od 10.000 evra.

Prema zakonu, povezane transakcije su dve ili više transakcija koje se mogu smatrati povezanim zbog vremena u kojem su izvršene, primaoca ili nalogodavca, načina plaćanja, razloga zbog kojeg su izvršene ili drugih okolnosti.

Drugim rečima, ako se kupovina automobila, stana, plovila ili druge vredne imovine pokuša platiti kroz više manjih gotovinskih uplata, takve uplate mogu biti tretirane kao jedna povezana transakcija.

Manje gotovine u prometu nekretnina

Prema podacima FOJ-a, ograničenje upotrebe gotovine već je dalo konkretne rezultate u prometu nekretnina.

U 2025. godini evidentirano je smanjenje upotrebe gotovine za 13,65 odsto u odnosu na 2024. godinu, dok je u poređenju sa 2023. godinom pad iznosio 46,97 odsto.

Učešće gotovine u ugovorima o prometu nepokretnosti u 2025. godini iznosilo je 7,07 odsto, dok je godinu ranije bilo 10,42 odsto.

Izrečene kazne

Prema podacima kojima raspolaže FOJ, tokom 2024. godine izrečene su dve novčane kazne zbog kršenja odredaba o ograničenju gotovinskih transakcija, u ukupnom iznosu od 7.000 evra.

U 2025. godini izrečeno je pet kazni, ukupne vrednosti 25.500 evra.

Primena ograničenja, kako objašnjavaju iz FOJ-a, kontroliše se kroz postupanje obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, nadzor nad primenom propisa, praćenje transakcija i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti.

Moguće novo smanjenje limita

FOJ ne isključuje mogućnost da limit za gotovinske transakcije u budućnosti bude dodatno smanjen, naročito u kontekstu procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Kako su naveli, većina evropskih država ima niže limite od 10.000 evra. U Holandiji i Portugalu ograničenje iznosi 3.000 evra, u Italiji, Litvaniji i Sloveniji 5.000 evra, u Letoniji 7.200 evra, dok je u Španiji prag 1.000 evra.

To znači da bi crnogorsko tržište u narednim godinama moglo dodatno da se udalji od velikih gotovinskih plaćanja i da se još snažnije usmeri ka transakcijama preko bankarskog sistema.