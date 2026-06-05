Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ipak, razlike među zanimanjima i dalje su velike – dok pojedini radnici mesečno zarađuju više od 2.000 evra, drugi su i dalje ispod proseka.

Prema analizi servisa MojaPlaća, prosečna neto plata u Hrvatskoj trenutno iznosi 1.621 evro, što je devet odsto više nego prošle godine.

Koliko danas zarađuju čistačice?

Među najmanje plaćenim zanimanjima i dalje su čistačice, čija prosečna mesečna primanja iznose 992 evra, piše Moja Plaća.

Iako su njihove plate tokom protekle godine povećane, rast je bio skroman i iznosio je svega tri odsto, što je najmanje među analiziranim zanimanjima.

Za mnoge zaposlene upravo ovaj podatak najbolje pokazuje koliko su velike razlike na tržištu rada.

Konobari i kuvari među traženijim radnicima

Turizam i ugostiteljstvo nastavljaju da privlače radnike iz regiona zbog sve viših plata. Konobari danas u proseku zarađuju 1.281 evro mesečno, što je devet odsto više nego godinu dana ranije.

Kuvari su ostvarili još veći rast primanja. Njihova prosečna plata dostigla je 1.598 evra, uz godišnji rast od 19 odsto.Veliki skok zabeležili su i pomoćni kuvari, kojima su zarade porasle čak 23 odsto i sada iznose 1.223 evra mesečno.

Najveće plate imaju šefovi kuhinja

Na vrhu liste nalaze se šefovi kuhinja sa prosečnom platom od 2.085 evra, dok menadžeri u ugostiteljstvu mesečno zarađuju oko 2.075 evra.

Podaci pokazuju da se nedostatak radne snage najviše oseća upravo u ugostiteljstvu, zbog čega poslodavci sve češće nude veće zarade kako bi privukli i zadržali radnike.

Gde su najveće plate u turizmu?

Kada je reč o lokalnim razlikama, najveće prosečne zarade u turizmu beleže se u opštinama na jadranskoj obali, pre svega u području Šibenika i Dubrovnika, gde plate značajno premašuju nacionalni prosek.

Sa druge strane, najmanje zarade i dalje su prisutne u kontinentalnim delovima Hrvatske, gde su mogućnosti za sezonski rad i turističke prihode znatno manje.

Za mnoge radnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona upravo su poslovi u turizmu i ugostiteljstvu i dalje među najčešćim izborima za sezonsko ili dugoročno zaposlenje u Hrvatskoj.