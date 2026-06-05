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Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo ulaze u novu fazu saradnje zasnovanu na tehnologiji, veštačkoj inteligenciji, digitalnoj infrastrukturi i inovacijama, poručio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), na konferenciji „UK–Western Balkans Technology Trade Mission 2026”.

Konferencija je održana danas u Madlena Art Palace u Beogradu u organizaciji Britansko-srpske privredne komore (BSCC), Privredne komore Srbije i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji, a okupila je vodeće tehnološke kompanije, startapove, investitore, preduzetnike i predstavnike akademske zajednice iz Ujedinjenog Kraljevstva i Srbije.

Foto: Boban Ristić

Čadež je u uvodnom obraćanju istakao da Srbija danas raspolaže infrastrukturom i kapacitetima koji je svrstavaju među najspremnije ekonomije sveta za razvoj i primenu veštačke inteligencije, a da je tehnologija danas najperspektivnija oblast partnerstva Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.

„Ujedinjeno Kraljevstvo i Srbija više nisu samo trgovinski partneri. Mi smo tehnološki partneri i to ćemo sve više postajati. Srbija je tehnološka zvezda u usponu u ovom regionu“, rekao je Čadež podsetivši da u Srbiji posluje više od 500 kompanija sa britanskim kapitalom koje su investirale oko 2,5 milijarde evra.

Čadež je ocenio da budućnost saradnje Srbije i UK leži u zajedničkom razvoju naprednih tehnologija, a kao ključne prednosti Srbije izdvojio je državne računarske kapacitete, nacionalnu infrastrukturu za veštačku inteligenciju, razvoj domaćeg velikog jezičkog modela (LLM), kao i naprednu telekomunikacionu mrežu.

Prema njegovim rečima, Državni data centar u Kragujevcu već koristi dva NVIDIA superkompjutera, dok je ove godine stiže i treći superkompjuter, čime Srbija dobija najveći klaster superkompjutera u regionu i nacionalnu AI platformu sa podacima koji ostaju uskladišteni na teritoriji Srbije.

Foto: Boban Ristić

Čadež je podsetio i da kompanija Orion Telekom razvija prvu komercijalnu fabriku suverene veštačke inteligencije u regionu, a govoreći o digitalnoj infrastrukturi, podsetio je da Telekom Srbija ove godine uvodi komercijalnu samostalnu 5G mrežu koja će, kaže, obuhvatiti svaki grad u zemlji, kao i da će Srbija ovog leta postati prva zemlja na evropskom kontinentu koja će započeti proizvodnju humanoidnih robota pokretanih veštačkom inteligencijom.

Posebno je naglasio ulogu startap zajednice i značaj saradnje sa britanskim partnerima kroz međunarodne tehnološke platforme i inovacione programe.

„Mislim da je najvažnije ono što Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo dele kao zajednički duh. To je duh ljudi koji ne kukaju i ne žale se. To je duh ljudi koji preduzimaju akciju i grade budućnost“, rekao je Čadež.

Pozvao je stručnjake srpskog porekla koji su školovanje ili istraživački rad vezali za Kembridž i druge vodeće univerzitete da se uključe u razvoj nacionalnih projekata u oblasti veštačke inteligencije u Srbiji.

Lord Rejndžer od Nortvuda (Lord Ranger of Northwood), predsednik Britansko-srpske privredne komore, ocenio je da je vreme u kome živimo vreme velikih globalnih promena i da u takvom ambijentu Ujedinjeno Kraljevstvo i Srbija treba da osnažuju temelje zajedničkog ekonomskog i društvenog rasta koji, kako ističe, počiva na savremenim tehnologijama, te da zajedno stvaraju poslovne prilike za kompanije širom Zapadnog Balkana.

Edvard Ferguson (Edward Ferguson), ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji, kazao je da je Srbija dinamično rastuće tržište u poslednjih deset godina i da dve države zajedno rade na brojnim poslovnim projektima, ukazujući da u svetu velike digitalne transformacije sajber-bezbednost, kao i edukacija u toj oblasti, zauzimaju važno mesto.

Keri Morgan (Ceri Morgan), trgovinska komesarka Njegovog Veličanstva za Evropu u Ministarstvu za poslovanje i trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva, rekla je, govoreći o stanju globalne ekonomije, da su ekonomske ambicije Ujedinjenog Kraljevstva ostvarive jedino u saradnji sa evropskim partnerima, ukazujući na značaj saradnje sa Srbijom i pozitivne pokazatelje spoljnotrgovinskog rasta između dve zemlje.

Marija Gnjatović, državna sekretarka u Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Srbije, naglasila je značaj međunarodne saradnje, ističući da su pred državom važni zadaci, kao što su izgradnja AI infrastrukture i osnaživanje naučnoistraživačkog sektora u Srbiji kroz kontinuirana ulaganja u razvoj startap ekosistema.

Na konferenciji je bilo više od 150 učesnika iz Srbije i UK iz sektora veštačke inteligencije, telekomunikacija, vazduhoplovne industrije, napredne proizvodnje, digitalne transformacije, finansijskih usluga, zdravstvenih inovacija, data science sektora i venture capital industrije. Nakon konferencije startapi su predstavili svoje projekte pred stručnim žirijem u okviru UK–Western Balkans Technology Conference a tri najbolje rangirana startapa osvojila su učešće na Cambridge Tech Week 2026.