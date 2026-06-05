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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obratila se danas na svečanom obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine u Bakuu, gde je nakon ceremonije, u ime Republike Srbije, od Azerbejdžana preuzela domaćinstvo za 2027. godinu.

Foto: Jovana Rošul/Kamran Novruzov

Ministarka je istakla i da je ovo velika čast, ali i snažna potvrda međunarodnog ugleda i pozicioniranja Srbije na globalnoj mapi, kao rezultat politike koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gradeći čvrste mostove prijateljstva.

Foto: Jovana Rošul/Kamran Novruzov

„Zaista je privilegija biti danas u Bakuu, gde nas je okupila zajednička vizija, posvećenost i snaga, i gde 'inspirisani prirodom za klimu i našu budućnost' zajednički delujemo kako bi zaštitili našu planetu i ubrzali napredak ka klimatski otpornoj budućnosti. Preuzimanje domaćinstva Svetskog dana zaštite životne sredine 2027. godine, pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP) i u okviru EXPO 2027 Beograd, dodatno će osnažiti međunarodnu vidljivost naše zemlje i potvrditi poziciju Srbije kao aktivnog i odgovornog učesnika u globalnoj agendi. Izazovi sa kojima se svet suočava ne poznaju nacionalne granice i zahtevaju zajednički i koordinisan odgovor, zasnovan na principima održivog razvoja i partnerstva, a Srbija će naredne godine imati priliku da postavi nove standarde u ovoj oblasti“, rekla je Pavkov.

Foto: Jovana Rošul/Kamran Novruzov

Ministarka je istakla i da današnja svečana primopredaja domaćinstva Svetskog dana zaštite životne sredine 2027. godine Republici Srbiji predstavlja važan i simboličan trenutak kontinuiteta globalnih napora u oblasti zaštite životne sredine, kao i priliku i odgovornost da Srbija svojim domaćinstvom dodatno doprinese ostvarivanju zajedničke vizije održive i klimatski otporne budućnosti.

Foto: Jovana Rošul/Kamran Novruzov