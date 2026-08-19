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Ketrin de Noar već skoro deset godina upravlja bordelom i, kako sama kaže, "videla je sve”. Tokom godina često je delila detalje o svom neobičnom poslu, uključujući i priče o oženjenim muškarcima koji redovno dolaze i koje supruge često otkriju.

Jedan od glavnih znakova po kojima ih supruge otkrivaju? Neobična kasnonoćna podizanja gotovine na bankomatima koji se slučajno nalaze u blizini bordela poput onog kojim ona upravlja. U razgovoru za portal UNILAD, Ketrin je otkrila istinu o tome ko su zapravo ljudi koji posećuju ovakva mesta.

Ona navodi da bordel u kojem radi prima stotine klijenata dnevno – od 200 do čak 700 – i da ne postoji određeni tip muškarca koji dolazi.

- Mnogi ljudi misle da su klijenti bordela čudni ili jezivi tipovi, ali to je daleko od istine. Verovatno poznajete neke od njih, to su vaši prijatelji, kolege, bivši školski drugovi, lekari, pa čak i nastavnici vaše dece. Oni jednostavno ne pričaju o tome jer je to i dalje tabu tema - objašnjava Ketrin.

Klijenti iz svih sfera života

Ketrin dodaje da je tokom devet godina rada viđala muškarce starosti između 18 i 80 godina, svih mogućih zanimanja.

- Neki su lekari ili advokati, drugi su radnici, nastavnici, vozači autobusa, državni službenici - kaže ona.

Foto: Shutterstock

Bordel u kojem radi takođe je prilagođen osobama sa invaliditetom. Imaju, na primer, redovnog klijenta koji je kvadriplegičar i koristi invalidska kolica.

- Njegovi roditelji ga dovedu, pomognu mu da legne na krevet i čekaju ga u salonu uz čaj - ispričala je Ketrin.

Zašto muškarci dolaze u bordel?

Razlozi zbog kojih muškarci dolaze su veoma različiti i duboko lični:

Mladići bez iskustva: Dolaze mladići koji žele da po prvi put dožive seksualni odnos u sigurnom i profesionalnom okruženju.

Uspešni, a prezaposleni: Neki muškarci imaju izuzetno uspešne karijere, ali nemaju vremena ni energije za veze ili izlaske. Za njih je bordel najpraktičnija i najisplativija opcija.

Atmosfera i radoznalost: Drugi prosto vole specifičnu atmosferu ili su jednostavno radoznali.

Slavlja: Bordeli su izuzetno popularni i za proslave momačkih večeri.

Kada je reč o oženjenim klijentima, Ketrin tvrdi da se većina ne trudi previše da sakrije svoj bračni status.

- Iskreno, većina to i ne krije. Ušetaju sa burmom na ruci ili sasvim otvoreno kažu seksualnim radnicama da su oženjeni - zaključuje ona.