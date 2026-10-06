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Predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na čelu sa direktorom Reljom Ognjenovićem nastavljaju da obilaze Srbiju i razgovaraju sa najstarijim građanima. Danas je održana tribina u Novom Sadu na kojoj su korisnici mogli da iznesu svoje predloge, primedbe i sugestije u vezi sa pitanjima važnim za njihov životni standard i položaj penzionera.

Na tribini su učestvovali i predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin.

Ognjenović je rekao da je to 70. tribina Republičkog fonda PIO i istakao da je cilj ovakvih susreta neposredan razgovor sa penzionerima, kako bi oni ukazali na probleme, ali i izneli predloge o tome u kom smeru Fond treba dalje da se razvija.

On je naveo da su pojedine mere pomoći penzionerima proistekle upravo iz inicijativa sa prethodnih tribina. Ognjenović je dodao da će tokom grejne sezone penzioneri sa penzijama do 31.092 dinara moći da ostvare umanjenje računa za struju od 1.000 dinara, uz uslov da je brojilo na njihovo ime.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je da će Grad rebalansom budžeta ponovo obezbediti sredstva za pomoć penzionerima sa najnižim primanjima i najavio da bi do kraja oktobra oko 5.000 penzionera trebalo da dobije po 20.000 dinara.

Mićin je naveo i da je ove godine oko 400 penzionera upućeno u banje, kao i da Grad nastavlja programe namenjene najstarijim sugrađanima.

Najavio je i rekonstrukciju Doma zdravlja na Novom naselju, koji bi, kako je rekao, trebalo da bude opremljen najsavremenijim uređajima.

Predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić rekao je da Novi Sad ima oko 74.000 korisnika penzija i prosečnu penziju veću od 70.000 dinara.

Cilj tribine, kako je istakao, je da se u direktnoj komunikaciji čuje mišljenje penzionera o pitanjima važnim za njihov život i društveni standard, kako bi njihovi predlozi i sugestije bili preneti nadležnim državnim institucijama.