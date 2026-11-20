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Kompanija NIS potvrdila je za Tanjug da je danas ponovo uspostavljen transport sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) i da će u skladu sa dotokom nafte i potrebama domaćeg tržišta, postepeno podizati obim proizvodnje goriva u rafineriji u Pančevu.

"U toku prekida isporuke, sve benzinske stanice kompanije bile su uredno snabdevene, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama", kažu iz kompanije.

Kompanija NIS je ovim putem izrazila zahvalnost nadležnim državnim organima zbog podrške tokom prekida isporuka sirove nafte.

Jadranski naftovod nastavio je redovnu isporuku nafte za rafineriju u Pančevu, nakon što je završena sanacija na deonici naftovoda Sisak - Slavonski Brod, rečeno je ranije danas Tanjugu u JANAF-u.

Iz hrvatske kompanije ističu da se nastavlja sanacija okoline, kao i ispunjavanje preuzetih obaveza prema NIS-u.

Obustava transporta na ovoj deonici, kako kažu, nije uticala na isporuku nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj.

Transport sirove nafte JANAF-om obustavljen je 6. novembra zbog havarije na deonici Sisak-Slavonski Brod, kada je iscurelo 500.000 litara nafte.

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je sedam dana kasnije odluku da se Nis-u omogući snabdevanje sirovom naftom u količini do 66.000 tona iz državnih rezervi, kako bi se omogućio kontinurani rad pančevačke rafinerije.