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Ostvarene investicije u ukupna osnovna sredstva u Srbiji u 2025. godini bile su veće za 2,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok investicije u nova osnovna sredstva pokazuju rast od 2,5 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Posmatrano po regionima, 62,9 odsto ukupnih investicija bilo je ostvareno u Beogradskom regionu, 18,0 odsto u Regionu Vojvodine, 8,9 odsto u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije i 10,2 odsto u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Posmatrano po delatnostima, najveće učešće na nivou Srbije u ukupnim ostvarenim investicijama u osnovna sredstva bilo je zabeleženo u sektoru državne uprave i obaveznog socijalnog osiguranja (25,4 odsto), sektoru prerađivačke industrije (18,1 odsto), sektoru informisanja i komunikacija (12,0 odsto), sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom (9,5 odsto), i u sektoru rudarstva (5,7 odsto).

Najveće učešće u ukupnim isplatama za investicije u osnovna sredstva imale su isplate iz sopstvenih sredstava (77,2 odsto).