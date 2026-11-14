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Investicije američkih kompanija povezane sa veštačkom inteligencijom će biti glavni pokretač rasta poslovnih ulaganja i tokom 2027. godine, a njihova godišnja vrednost u segmentu hardvera i intelektualne svojine mogla bi da dostigne 1,4 biliona dolara, procenjuje njujorška investiciona banka Goldman Saks u danas objavljenom izveštaju.

Prema prognozi ove investicione banke, godišnji tempo ulaganja u AI hardver i intelektualnu svojinu premašiće 900 milijardi dolara do kraja 2026. godine, dok bi u 2027. mogao da poraste na 1,4 biliona dolara, što odgovara iznosu od gotovo četiri odsto američkog bruto domaćeg proizvoda, prenosi Rojters.

Ulaganja povezana sa AI tehnologijom direktno će doprineti rastu američkih kapitalnih investicija u 2027. godini za 5,3 procentna poena, uključujući ulaganja u proizvodnju poluprovodnika, dok bi njihov doprinos rastu američkog BDP-a mogao da iznosi 0,6 procentnih poena, napominje Goldman Saks.

Ako se iz statistike izuzmu investicije u poluprovodnike, doprinos ulaganja povezanih sa veštačkom inteligencijom rastu kapitalnih investicija procenjuje se na 4,3 procentna poena, a doprinos rastu BDP-a na svega 0,2 procentna poena.

Goldman Saks očekuje da će ukupne poslovne investicije u Sjedinjenim Američkim Državama u 2027. godini rasti po kvartalnoj stopi od osam odsto, što je gotovo dvostruko više od konsenzusne prognoze analitičara od 4,2 odsto.