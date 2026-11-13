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Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu saopštila je da su predstavnici kompanije NIS a.d. obavestili Ministarstvo rudarstva i energetike u tehničkom mandatu o problemima u prekidu redovnog snabdevanja sirovom naftom usled oštećenja na naftovodu JANAF-a.

Tom prilikom je u cilju nesmetanog rada Rafinerije Pančevo i redovnog snabdevanja tržišta Republike Srbije zatraženo korišćenje državnih rezervi.

Sagledavajući nastalu situaciju, a u cilju zaštite najvitalnijih državnih interesa države, Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu je donela odluku da se omogući snabdevanje NIS-a do 66.000 tona sirovom naftom iz državnih rezervi.

Odluka je doneta sa ciljem da se omogući kontinuitet u radu Rafinerije Pančevo i nesmetano snabdevanje tržišta kako građani ne bi osetili posledice oštećenja na ovom naftovodu, budući da snabdevanje preko JANAF-a nema alternativu i da Rafinerija Panečevo bez toga ne bi mogla da radi.

Građani nemaju razloga za brigu, niti ima potrebe za stvaranjem zaliha naftnih derivata, stoji u saopštenju Vlade.

Ranije danas najavljeno je da će Vlada produžiti meru smanjenih akciza na naftne derivate, što je takođe usvojeno na današnjoj sednici.

Takođe, iz Ministarstva trgovine javnost je obaveštena da će cene benzina i evrodizela i u narednih sedam dana ostati nepromenjene. Litar evrodizela će do petka, 20. novembra maksimalno koštati 236 dinara, a bezolovnig benzina 207.