Javnost uznemirena zbog tvrdnji da staje Rafinerija Pančevo: Hitno se oglasili iz NIS-a, evo kakva je situacija s gorivom
- NIS poručuje da je Rafinerija Pančevo prilagođena trenutnim okolnostima i da prati prekid transporta sirove nafte preko JANAF-a.
- Benzinske stanice su uredno snabdevene, a kompanija navodi da raspolaže dovoljnim zalihama naftnih derivata.
- Država je, prema nezvaničnim saznanjima, spremna da po potrebi pusti gorivo iz rezervi na tržište.
Goriva na pumpama ima dovoljno, energetskom sektoru ne preti kolaps. Ovo je ukratko epilog jučerašnje informacije koje su preneli pojedini mediji da je Rafinerija u Pančevu smanjila je obim proizvodnje naftnih derivata, a priprema se i za potpunu obustavu zbog prekida transporta sirove nafte naftovodom JANAF.
Nakon što je vest prilično uznemirila domaću javnost, hitno su se oglasili iz Naftne industrije Srbije saopštenjem koje prenosimo u celini:
- Kompanija NIS pažljivo prati situaciju nastalu privremenim prekidom transporta sirove nafte Jadranskim naftovodom (JANAF) i u stalnom je kontaktu sa nadležnim državnim organima i predstavnicima JANAF-a u cilju prevazilaženja trenutnih okolnosti. NIS kontinuirano prilagođava rad u Rafineriji nafte Pančevo u skladu sa informacijama koje dobija od svojih partnera. Benzinske stanice NIS-a su uredno snabdevene svim vrstama goriva, i kompanija raspolaže dovoljnim zalihama naftnih derivata. U saradnji sa partnerima preduzimaju se aktivnosti, kako bi se stabilnost snabdevanja očuvala i u narednom periodu. Kompanija će, kao i do sada, o svim važnim informacijama blagovremeno obaveštavati javnost - stoji u saopštenju.
Kako Biznis Kurir nezvanično saznaje, država je spremna da reaguje puštanjem na tržište goriva iz rezervi ukoliko za tim bude potrebe.
Biznis Kurir