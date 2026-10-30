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Naftna industrija Srbije (NIS) danas je u saopštenju o rezultatima poslovanja od januara do kraja septembra ove godine istakla da je, u cilju očuvanja stabilnosti domaćeg tržišta naftnih derivata i nesmetanog poslovanja, i u tom periodu nastavila sa strogom finansijskom disciplinom i optimizacijom operativnih troškova na svim nivoima.

- Pored ovih mera, na ostvarene finansijske pokazatelje pozitivno su uticale i makroekonomske okolnosti, pre svega rast cena nafte na svetskom tržištu i efekat jeftinijih zaliha nafte, uz više rafinerijske marže. Prosečna cena nafte tipa Brent u ovom periodu bila je 94 dolara za barel, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 70,9 dolara za barel - navodi se u saopštenju.

NIS grupa je, kako je istaknuto, za devet meseci ove godine, kada je kompanija poslova u izuzetno kompleksnim uslovima, ostvarila neto dobit od 23,1 milijardu dinara, dok je pokazatelj EBITDA (zarada pre odbitka kamata, poreza i amortizacije) iznosio 59,7 milijardi dinara.

Obaveze NIS

Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda u prvih devet meseci ove godine su 170,8 milijardi dinara, a pozitivan operativni novčani tok 31,8 milijardi dinara. Ukupna zaduženost prema bankama smanjena je na 357,4 miliona evra, dok je u uporednom periodu bila 539,5 miliona evra.

U periodu januar-septembar ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 834 hiljade uslovnih tona. Kako bi se odgovorilo na potrebe domaćeg tržišta kapacitet prerade sirove nafte u Rafineriji nafte Pančevo povećan je na oko 13.000 tona dnevno, pa je u tom periodu ukupno prerađeno 2,6 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda. Obim prometa naftnih derivata iznosio je 2,4 miliona tona.

Finansiranje projekata

NIS grupa je nastavila sa finansiranjem strateških projekata, koji će u budućnosti doneti najviše vrednosti. Tokom devet meseci ove godine investirano je 19,2 milijarde dinara, najviše u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. U Rafineriji nafte Pančevo u rad je pušten modernizovani industrijski kolosek, a vrednost projekta iznosi gotovo 3,8 milijardi dinara. Krajem trećeg kvartala započet je i kapitalni remont „HIP Petrohemije“.

- Značajni su i efekti ulaganja kompanije u proizvodnju električne energije iz sopstvenih izvora. Proizvodnja na solarnim panelima u prvih devet meseci 2026. godine iznosi 12,4 hiljade MWh, što je oko tri puta više u odnosu na isti period 2025. godine - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će i u nastavku godine NIS grupa ostati posvećena merama štednje i optimizaciji troškova, uz uredno snabdevanje tržišta svim vrstama derivata, ulaganja u dalji razvoj i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih.

Podsećamo, sutra u 6 ujutru ističe rok za produženje licence za rad NIS koju izdaje američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK).