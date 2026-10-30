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Rukovodstvo Privredne komore Srbije (PKS), na čelu sa Markom Čadežom, najavilo je povlačenje iz ove institucije, kao i izbor nove uprave nakon formiranja Vlade, navodi se u saopštenju objavljenom na njihovom sajtu.

Privredna komora Srbije uputila je danas molbu institucijama u tehničkom mandatu da obezbede nesmetano poslovanje privrede i formiranje nove Vlade u najkraćem mogućem roku, „jer proizvodnja, investicije, zarade i ugovorne obaveze ne mogu da čekaju završetak političkih procesa“.

„Građani Srbije su na parlamentarnim izborima iskazali volju za političkim promenama. Zadatak institucija i privrede je da tranzicioni period prođe brzo, uredno i bez štete po poslovanje“, poručio je predsednik PKS Marko Čadež.

Kako se dalje navodi, tokom tranzicije vlasti institucije u tehničkom mandatu moraju da rade odgovorno, u okviru svojih ovlašćenja i bez zastoja. Privredi su potrebni predvidivost i kontinuitet – proizvodnja, investicije, zarade i ugovorne obaveze ne mogu da čekaju završetak političkih procesa. Izdavanje dozvola, saglasnosti i uverenja neophodnih za redovno poslovanje, neometan proces proizvodnje, nabavka sirovina i poluproizvoda i tekuće investicione aktivnosti „ni po koju cenu ne smeju da budu obustavljeni“.

Foto: PKS

To je, ističe se, posebno važno za prerađivačku industriju, u kojoj radi gotovo svaki peti zaposleni u Srbiji.

„Privredna komora Srbije i ja lično smo u svakodnevnom kontaktu sa kompanijama i institucijama u tehničkom mandatu kako bi, u meri u kojoj je to moguće, pokušali da otklonimo svaki eventualni zastoj, uz jasnu komunikaciju posledica koje bi imali za privredu zemlje. Interes privrede je uspešna Srbija za sve naše građane“, rekao je Čadež.

U saopštenju PKS navodi se da bi konstituisanje Narodne skupštine i formiranje nove Vlade trebalo sprovesti u što kraćem roku kako bi se omogućilo stabilno poslovanje, razvoj domaćih kompanija, uklanjanje prepreka i privlačenje novih investicija. Dodaje se i da je komora „spona između privrede i donosilaca ekonomskih politika i odgovorna je da dijalog države i privrede bude uspešan i u interesu kompanija članica“.

U skladu sa tim, PKS je počela pripreme i dijalog sa privredom kako bi, čim počne formiranje nove Vlade, odmah izabrala svoje nove organe upravljanja – rukovodstvo koje će uspostaviti kontinuiran i efikasan dijalog sa novom Vladom, državnim institucijama i administracijom, navodi se u saopštenju.

„Siguran sam da će buduće novoizabrano rukovodstvo PKS biti spremno da odmah predstavi konkretne predloge poslovne zajednice i da kroz stručan i otvoren dijalog doprinese odlukama u interesu kompanija, zaposlenih i društva“, zaključio je Čadež.