Slušaj vest

U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.346.398, što je za 19.347 ili 0,8 odsto zaposlenih manje nego u istom periodu prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja 1.873.384 zaposleno je u pravnim licima, 431.177 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 41.837 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na treći kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 19.347 lica, to jest za 0,8 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 19.818 lica, to jest za 1,0 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 3.597 lica, to jest za 0,8 odsto.

Sa druge strane, broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen je za 3.126 lica, to jest za 7,0 odsto. U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je manji za 9.542 lica, to jest za 0,4 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 11.381 lice, to jest za 0,6 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 2.627 lica, to jest za 0,6 odsto, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 788 lica, to jest za 1,8 odsto.

Biznis Kurir/Tanjug

Ne propustitePenzionerNe morate da dobijete otkaz da biste ostali bez posla: Evo kada radni odnos prestaje po zakonu
penzioneri-penzije-smanjenje.jpg
NekretnineKako promena posla utiče na dobijanje stambenog kredita: Kada banka ponovo proverava papire
Devojka pakuje stvari na poslu, dobila je otkaz
NovčanikPlata odlična, a radnika nema: Ove poslove ljudi masovno odbijaju, neće ni da čuju bez obzira na pare
građevinski radnici građevinci građevina
InfoBizOvi poslovi će biti najtraženiji do 2035. godine: Plate prelaze 100.000 dolara, a potražnja za njima raste
7785.jpg