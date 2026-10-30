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U Srbiji je u trećem kvartalu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 2.346.398, što je za 19.347 ili 0,8 odsto zaposlenih manje nego u istom periodu prošle godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja 1.873.384 zaposleno je u pravnim licima, 431.177 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 41.837 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici.

U odnosu na treći kvartal 2025. godine, ukupan broj zaposlenih je manji za 19.347 lica, to jest za 0,8 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 19.818 lica, to jest za 1,0 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 3.597 lica, to jest za 0,8 odsto.

Sa druge strane, broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen je za 3.126 lica, to jest za 7,0 odsto. U odnosu na prethodni kvartal, ukupan broj zaposlenih je manji za 9.542 lica, to jest za 0,4 odsto, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 11.381 lice, to jest za 0,6 odsto, broj preduzetnika, zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 2.627 lica, to jest za 0,6 odsto, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 788 lica, to jest za 1,8 odsto.