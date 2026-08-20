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Istraživanje Infostuda pokazalo je da generacija Z ima jasno definisana očekivanja od poslodavaca, pri čemu su im najvažniji poverenje, otvorena komunikacija, mogućnost profesionalnog razvoja i transparentna pravila rada.

O tome kakve kompanije mladi danas smatraju "vrhunskim poslodavcima", za emisiju "Puls Srbije", govorio je Miloš Turinski - Infostud.

- Ovo su zapravo njihove želje i način na koji zamišljaju idealnog poslodavca kod koga bi gradili karijeru i proveli deo radnog veka. To je ekosistem koji ih privlači, ali ne znači da ga tržište rada uvek nudi u toj meri.

Pre dve godine radili smo istraživanje koje je pokazalo da su mladi tada očekivali početnu zaradu od oko 90.000 dinara, a već nakon godinu dana i gotovo duplo više. To su njihova očekivanja, dok je realnost tržišta drugačija i poslodavci to ne mogu uvek da ispune - rekao je Turinski.

Miloš Turinski Foto: Kurir Televizija

Razumevanje očekivanja mladih na tržištu rada

Kako je naveo, istraživanje je deo šire analize tržišta rada i ima za cilj da prikaže kako mladi doživljavaju idealnog poslodavca, uz napomenu da su njihove stavove često pratile pogrešne generalizacije i da odrastanje u digitalnom okruženju bitno oblikuje njihove radne navike i očekivanja.

- Ovim istraživanjem želeli smo da vidimo šta za mlade predstavlja idealan poslodavac i koje kompanije oni prepoznaju kao takve. Ovo je deo šireg istraživanja "Vrh poslodavac Talent X", koje obuhvata celo tržište rada, dok je ovde analiziran samo segment mladih. Važno je reći i da se prema mladima često nepravedno formiraju negativne etikete, iako je reč o generaciji koja je odrasla u digitalnom okruženju i u potpuno drugačijim tržišnim uslovima - kaže on.

Turinski je istakao da mladi danas imaju veći izbor poslova nego ranije, ali i izraženija očekivanja u pogledu uslova rada, pri čemu posebno insistiraju na jasnoj, otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa poslodavcima.

- Za razliku od ranijih generacija, danas mladi imaju više izbora, ali i veća očekivanja u pogledu posla i uslova rada. Oni jasno znaju šta nude na tržištu i žele da njihov rad bude adekvatno vrednovan.

Ključna stvar koju ističu jeste otvorena i transparentna komunikacija sa poslodavcem. To znači da žele da znaju početnu zaradu, uslove napredovanja i kriterijume za povišice i bonuse, uz jasan i fer sistem nagrađivanja. Transparentnos danas postaje standard i u evropskoj praksi, upravo kako bi se smanjile nejednakosti u firmama - naveo je.

Razgovor za posao - ilustracija Foto: Roman Lacheev / Alamy / Profimedia

- Kada je reč o fleksibilnosti, mladi ne podrazumevaju samo rad od kuće, već mogućnost organizacije radnog vremena i modela rada - bilo da je reč o hibridnom ili potpunom radu na daljinu.

Za njih je važno da postoji balans između poslovnog i privatnog života, kao i da posao ne ugrožava njihovo mentalno zdravlje, već da predstavlja deo života u kojem mogu da funkcionišu kvalitetno i stabilno - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Turinski.

05:22 "NEĆE DA TRPE I IMAJU VEĆI IZBOR": MIloš Turinski otkrio kako generacija Z menja srpske poslodavce i šta za njih znači "VRH POSAO" Izvor: Kurir televizija

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