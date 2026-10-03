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Na tržištu nekretnina u Beogradu svakodnevno se pojavljuju stanovi različite kvadrature i cene, ali pojedine ponude privuku pažnju već na prvi pogled. Jedna od njih nalazi se na Bulevaru kralja Aleksandra, gde se prodaje jednosoban stan u novogradnji površine 34,05 kvadratnih metara.

Cena stana iznosi 102.150 evra, uz napomenu da se PDV obračunava posebno. To znači da se kvadrat ove nekretnine prodaje po ceni od 3.004 evra.

Stan je deo novogradnje "Bulevar Residence“, modernog stambenog kompleksa koji se nalazi na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Bosanske ulice.

Novogradnja, 34 kvadrata i garažno mesto

Prema podacima iz oglasa, objavljenom na portalu 4zida, stan se nalazi u zgradi izgrađenoj 2026. godine. Površina iznosi 34,05 kvadratnih metara, a nekretnina je trenutno prazna i poseduje interfon.

U zgradi se nalazi lift, dok je uz stan predviđeno i jedno garažno mesto, što predstavlja dodatnu pogodnost na lokaciji gde parking može biti značajan faktor prilikom kupovine nekretnine.

Stan ima i terasu, a predviđeno je centralno grejanje.

Šta se nalazi u okolini?

Jedan od glavnih aduta ove nekretnine je lokacija.

Prema navodima iz oglasa, do prodavnica i marketa potrebno je svega nekoliko minuta, dok su škola i vrtić udaljeni oko pet minuta hoda. Autobuske i tramvajske linije nalaze se u neposrednoj blizini.

Do centra grada, prema proceni oglašivača, potrebno je oko 10 minuta vožnje, dok lokacija omogućava i brz izlaz na glavne saobraćajnice.

Savremena zgrada

"Bulevar Residence“ projektovan je kao savremeni stambeni kompleks, a u oglasu se navode antracit PVC stolarija, demit fasada sa dekorativnom ciglom, Tarkett parket i uvozna keramika prve klase.

Stanovi imaju blindirana sigurnosna vrata, a kupcima je ponuđen i izbor parketa.

Ipak, kod ove ponude posebno treba obratiti pažnju na jednu stavku, a to je da je navedena cena od 102.150 evra prikazana bez PDV-a.

To znači da konačan iznos koji kupac treba da izdvoji nije jednak iznosu istaknutom u osnovnoj ceni oglasa. Budući vlasnik uz stan dobija i garažno mesto, ali je prilikom kupovine potrebno proveriti da li je njegova cena uključena u navedeni iznos ili se dodatno plaća.

1/8 Vidi galeriju U Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu prodaje se stan od svega 34 kvadrata u novogradnji, a cena dodatno raste kada se obračuna PDV. Foto: Printscreen/4zida.rs

Za 34 kvadrata na Bulevaru kralja Aleksandra kupac tako dobija nov stan u savremenoj zgradi, terasu i garažno mesto, ali konačna računica zavisi od svih troškova koji prate kupovinu.

Upravo zato ova nekretnina pokazuje koliko je kod novogradnje važno pogledati dalje od prve cifre koja se pojavi u oglasu.