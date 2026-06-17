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Tržište nekretnina u Beogradu i dalje pokazuje stabilan rast, uz dominaciju srednjeg cenovnog segmenta i tražnju koja ne posustaje, dok je agent za nekretnine Dušan Mirkulovski za emisiju "Puls Srbije" ocenio da bi cene u narednom periodu mogle ostati na sadašnjem nivou, bez većih oscilacija.

Da li je tražnja na tržištu nekretnina i dalje veća od ponude i da li će cene nekretnina rasti ili stagnirati, za "Puls Srbije", otkrio je Dušan Mirkulovski, agent za nekretnine.

- Narednih godina, tržište nekretnina, koliko se sada može proceniti, beleži blagi rast i nema naznaka većih promena u narednih godinu do dve. Cene, jasno je, diktiraju stanje na tržištu. Dokle god postoji potražnja, biće i ovakvog nivoa cena. Analize pokazuju da se najviše stanova, čak 46 odsto, u Beogradu prodaje u rasponu od 2.100 do 3.000 evra po kvadratu, što je zaista visoka cena, posebno ako se ima u vidu da su pre desetak godina bile i tri puta niže - rekao je Mirkulovski.

Foto: Kurir Televizija

Dominantni cenovni raspon na tržištu

Kako ističe, najveći deo prometa stanova u Beogradu se ostvaruje u srednjem cenovnom segmentu koji praktično određuje dinamiku tržišta i odnos ponude i potražnje.

- Paradoks je u tome što se upravo u tom cenovnom rasponu proda najviše stanova u Beogradu. Postoje i jeftinije nekretnine na periferiji, kao i luksuzni projekti sa cenama od 5.000, 7.000 pa i 9.000 evra po kvadratu, ali to nije prosek grada. Prosek, odnosno "krvotok" tržišta, jeste upravo ovaj raspon. Tako funkcioniše sistem - to je pravi prikaz proseka Beograda kada se posmatra tržište stanova. Kada se gleda šta se za taj novac dobija, i tu postoji određeni balans između cene i onoga što kupac može da prihvati - kaže on.

Dalje Mirkulovski navodi da se stanovi u Beogradu do oko 100.000 evra najčešće nalaze na perifernim lokacijama ili u prigradskim naseljima, uz određene kompromise u pogledu pozicije i stanja nekretnine.

- Posle toga često nema preteranih dodatnih ulaganja, jer ono što se kupi jeftino kasnije može da izađe skuplje. Kada vidimo stan od oko 100.000 evra u Beogradu, uvek se pitamo da li tu postoji neki kompromis u lokaciji ili stanju. Stan za 100.000 evra može da se nađe, ali uglavnom van užeg centra grada. To su periferije Zemuna, Mirijeva, Voždovca, Braće Jerković. Može se naći i u Pančevu, kao i u drugim delovima koji su dobro povezani sa Beogradom - naveo je.

Dušan Mirkulovski Foto: Kurir Televizija

- Postoje i stanovi u tom cenovnom rangu koji ne zahtevaju velika ulaganja, ali i oni koji traže ozbiljniju rekonstrukciju ili imaju specifične strukture, poput prolaza kroz dvorišne zgrade. Takve nekretnine su jeftinije upravo zbog svojih nedostataka. Kupci danas prave kompromis između lokacije, cene i stanja nekretnine. Kada bi mogućnosti bile neograničene, svi bi birali idealno, ali u realnosti se traži balans - nadovezao se.

Jednosobni stanovi najtraženiji

Za kraj je zaključio da su najtraženiji manji i srednji stanovi, dok kupci sve više pažnje posvećuju dokumentaciji, parkingu i širem okruženju nekretnine, što pokazuje promenu njihovih prioriteta.

- Najtraženiji su stanovi od 40 do 50 kvadrata sa jednom spavaćom sobom. Kada su u pitanju dve spavaće sobe, najtraženiji su stanovi od 50 do 65 kvadrata. Sve veće kvadrature se duže zadržavaju na tržištu, posebno ako su skuplje. Kupci su danas znatno informisaniji i najviše ih zanima dokumentacija, što je pozitivan trend. Zatim, veoma ih zanima parking mesto, koje je postalo gotovo jednako važno kao i terasa. Takođe, sve više pažnje posvećuju okruženju i planovima za gradnju u blizini, što pokazuje da kupci danas gledaju širu sliku, a ne samo stan kao prostor za stanovanje - za "Puls Srbije", objasnio je Mirkulovski.

05:25 Tržište nekretnina bez većih promena! Stručnjak otkrio gde se najviše kupuju stanovi i po kojoj ceni, čak 46% stanova u ovom rasponu Izvor: Kurir televizija

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