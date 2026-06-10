Slušaj vest

Dok se u najskupljim evropskim gradovima za kvadrat stana plaća i više od 18.000 evra, prosečna cena novog stana u Zagrebu prošle godine iznosila je 3.129 evra po kvadratnom metru, a u drugoj polovini godine skočila je na 3.428 evra.

Nova analiza tržišta nekretnina pokazuje da se najskuplji evropski gradovi za kupovinu stana nalaze na veoma malom geografskom prostoru. Čak četiri od pet najskupljih tržišta nekretnina smeštena su u Švajcarskoj i Luksemburgu, a ubedljivo prednjači Cirih, gde prosečna cena kvadratnog metra prelazi 18.000 evra.

Podaci koje je objavio Global Property Guide otkrivaju da su cene stanova u Cirihu više nego dvostruko veće od onih u Parizu.

10. Stokholm - 8.380 evra po kvadratu

Švedska prestonica zatvara listu deset najskupljih evropskih gradova. Smešten na 14 ostrva između jezera Mälaren i Baltičkog mora, Stokholm spaja visok kvalitet života sa hroničnim nedostatkom stambenog prostora.

Prosečna cena iznosi 8.380 evra po kvadratu - 7,2 odsto više nego pre godinu dana i 17 odsto više nego pre dve godine. Oporavak je posebno zanimljiv s obzirom na snažan pad švedskog tržišta nekretnina nakon rasta kamatnih stopa 2022. Za poređenje, kvadrat u Geteborgu košta 4.428 evra, a u Malmeu 3.369 evra.

9. Kopenhagen - 8.405 evra po kvadratu

Danska prestonica beleži najbrži rast cena među gradovima u ovoj grupi. Cena kvadrata dostigla je 8.405 evra - 14,3 odsto više nego prošle godine i čak 24 odsto više nego pre dve godine. Istovremeno su cene u Orhusu pale za 16,7 odsto, na 4.128 evra po kvadratu.

8. Oslo - 9.332 evra po kvadratu

Norveška prestonica beleži snažan oporavak - prosečna cena iznosi 9.332 evra, što je godišnji rast od 6,3 odsto.

Zanimljivo je da se najveći rast danas beleži van Osla - u Bergenu su cene porasle više od 22 odsto, a u Trondhajmu skoro 13 odsto.

7. Amsterdam - 9.437 evra po kvadratu

Holandska prestonica godinama se suočava sa nedostatkom stanova. Stroga urbanistička pravila, ograničena ponuda i snažna međunarodna potražnja guraju cene naviše - kvadrat košta 9.437 evra, što je 13 odsto više nego pre godinu dana. Za mnoge kupce Amsterdam je odavno prestao biti klasično stambeno tržište i postao luksuzna investicija.

6. Pariz - 9.490 evra po kvadratu

Pariz je jedini grad sa vrha liste u kojem cene padaju. Prosečna cena iznosi 9.490 evra - blagi pad od 0,3 odsto na godišnjem nivou i čak 7,3 odsto u odnosu na period pre dve godine.

Očekivani podsticaj tržištu nakon Olimpijskih igara za sada nije doneo željeni efekat, dok više kamatne stope i dalje koče potražnju.

5. Bern - 9.952 evra po kvadratu

Švajcarska prestonica često ostaje u senci Ciriha i Ženeve, ali i tamo su nekretnine među najskupljima u Evropi. Prosečna cena stana približila se granici od 10.000 evra po kvadratu. Visoka kupovna moć, politička stabilnost i ograničena ponuda i dalje podržavaju tržište.

4. Luksemburg - 10.941 evro po kvadratu

Glavni grad Luksemburga jedno je od najskupljih mesta za život u Evropi. Prosečna cena iznosi skoro 11.000 evra po kvadratu, iako su cene poslednjih godina blago korigovane. Kupovina i manjeg stana ovde često zahteva ulaganje veće od milion evra.

3. Lucern - 12.066 evra po kvadratu

Treće mesto možda je najveće iznenađenje na listi. Lucern, smešten na obali Lucernskog jezera podno Alpa, znatno je manji od Ciriha ili Ženeve, ali kvadrat stana prosečno košta 12.066 evra. Potražnju održavaju ograničena ponuda i interes domaćih i stranih kupaca.

2. Ženeva - 16.819 evra po kvadratu

Ženeva je sinonim za bogatstvo, međunarodne organizacije i privatno bankarstvo, sedište UN-a, SZO-a i Crvenog krsta.

Prosečna cena kvadratnog metra iznosi 16.819 evra, a ograničena ponuda tržište drži među najskupljima na kontinentu.

1. Cirih - 18.229 evra po kvadratu

Na vrhu liste nalazi se Cirih koji je najskuplji evropski grad za kupovinu nekretnine. Prosečna cena dostigla je 18.229 evra po kvadratu, nakon godišnjeg rasta od 4,2 odsto. Kao finansijsko središte Švajcarske, Cirih privlači imućne kupce iz celog sveta i iz godine u godinu povećava prednost u odnosu na ostale gradove.