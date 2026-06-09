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Ljubitelje aktivnog odmora i aktivnosti na otvorenom sve više privlači jedno mesto u blizini Velikog Gradišta, a pogđate reč je o Srebenom jezeru.

I kako se povećavaju turistički sadržaji tako i popularnost i ugled ovog jezera raste. A čim neko mesto na sebe skrene pažnju, kao po pravilu u njemu počne da raste potražnja za nekretninama ili placevima za gradnju kuća i vikendica.

A za koliko novca se može kupiti plac na Srebrnom jezeru najbolje se može videti u oglasima koji su prepuni placeva koji se nude na prodaju. Njihova cena zavisi pre svega od površine i latraktivnosti okacije, kao i mogućnosti koje pruža u turističkom smislu.

Cenu diktira više faktora

Naravno, ukoliko je plac opremljen potrebnom osnovnom komunalnom infrastrukturom onda je još više na ceni, a jedan takav na Srebenom jezeru, površine 15 ari, prodaje se po ceni od 60.000 evra.

- Plac na Srebrnom jezeru. Lokacija: Veliko Gradište, površina zemljišta 1.500 m2, asfaltni put do placa. Dodatne informacije:Struja, voda, kanalizacija, gas, telefon, industrijska struja - piše u oglasu objavljenom na portalu Oglasi.rs.

U oglasu se ističe i za koju namenu je pogodno zemljište koje se prodaje.

- Plac je površine 15 ari. Pogodno je za građenje vikendica, stambenih zgrada i ugostiteljskih objekata - objašnjava se u oglasu.

Srebrno jezero je dugačko 14 km. i široko oko 300 metara, idealno je kako za kupanje i plivanje, tako i za brojne druge sportove na vodi.

Nedaleko od jezera, nalazi se i akva park sa vodenim atrakcijama za decu i odrasle. Sa 5 bazena različitih dubina i uzbudljivim vodenim toboganima, akva park pruža priliku za nezaboravan provod i zabavu.

Raj za ljubitelje aktivnog odmora

Posetioci Srebnog jezera imaju mogućnost da se provozajtu turističkim brodovima niz Dunav i posete obližnju Golubačku tvrđavu iz XIV veka. Ukoliko krenu uzvodno do Rama dočekaće ih još jedan dragulj srednjevekovne arhitekture.

Nacionalni park Đerdap Foto: Kurir Televizija

Ako produže nizvodno Dunavom doći će do Nacionalnog parka Đerdap u kome živi više od 200 vrsta ptica, ali i brojne vrste retkih biljaka, sisara i riba. U blizini se nalazi se i arheološko nalazište Lepenski Vir, koje se smatra kolevkom evropske civilizacije.

U obližnjim restoranima sladokusci mogu uživati u sveže upecanoj rečnoj ribi spremljenoj "na sto načina“ uz tradicionalne priloge, salate i širok izbor vina.