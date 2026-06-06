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Palić i Palićko jezero sa nesvakidašnjim mirom i tišinom sve češći je izbor mnogih turista kojima je potreban predah od užurbanog stila života u velikim gradskim centrima.

Ima dosta i onih koji žele da na Paliću sebi obezbede sopstveni kutak, a za takve se u oglasima pojavila lepa prilika. Naime, vlasnica greađevinskog zemljišta Dragana Crnjanski oglasila je prodaju četiri placa ukupne površine 12.692 metra kvadratna, odnosno 1 hektar i 26,92 ara.

Placeve moguće kupiti odvojeno

Kako vlasnica zemljišta navodi svaku od četiti parcele je moguće kupiti pojedinačno, a cena je istaknuta po metru kvadratnom i iznosi 30 evra. Kada se površina najmanjeg placa oglašenog na prodaju, od 3.075 m2, pomnoži sa cenom od 30 evra po kvadratnom metru, dolazimo do iznosa od 92.250 evra.

- U ponudi su četiri velika placa K.O. Palić, prvi plac površine 3.075 m2, drugi plac 3.271 m2, treći plac 3.271 m2 i četvrti plac površine 3.075 m2, ukupno 12.692 m2. Dozvoljena gradnja P+1+PK. Indeks zauzetosti je 20%, znači dozvoljena gradnja poslovno stanbenih objekata do 1.900 m2 na jednom placu (ne računajući podrum i suteren). Placevi su u zoni eko i etno turizma, obuhvaćeni master planom, u blizini Aqua Parka i u neposrednoj blizini salaša Đorđević) i autoputa koridor 10 - piše u oglasu objavljenom na portalu Oglasi.rs.

Foto: Kurir

Šta se može graditi?

Vlasnica parcela ističe šta je sve dozvoljeno graditi na njima.

- U zoni eko i etno turizma dozvoljena je izgradnja turističko-ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, objekata sa ugostiteljsko-zabavnim sadržajima, poslovno-stambenih objekata (stambeni objekti sa sobama za izdavanje ili poslovnim sadržajima), kao i izgradnja objekata namenjenih sportu i rekreaciji - tvrdi se u oglasu.

Pojašnjava se i kakva je namena etaža.

- Podrum - za pomoćne, prateće radne prostorije, (garaža, magacini, skladišta i sl.); Suteren - za pomoćne, prateće radne prostorije, (garaža, magacini, skladišta i sl.); Prizemlje i visoko prizemlje - za poslovne prostorije prema vrsti delatnosti (ulazni holovi, recepcije, smeštajni kapaciteti, trgovinsko ugostiteljski sadržaji, prodavnice, zabavni saloni, komercijalni sadržaji, zanatske radnje; Sprat - za stambene, poslovne prostorije u zavisnosti od vrste poslovanja, smeštajne kapacitete, ugostiteljske sadržaje... Potkrovlje i mansarda - za poslovne prostorije, smeštajne kapacitete, stambene prostorije i pomoćne prostorije objašnajva se do detalja u oglasu.

Cena po metru kvadratnom

Vlasnica ističe da je cena 30 evra po metru kvadratnom u slučaju kupovine jednog placa./m2 u slučaju kupovine jednog placa,dok za kupce zainteresovane za sva četiri cena može biti prema dogovoru.

Palić je zbog Paličkog jezera značajan turistički centar Vojvodine. Nalazi se na osam kilometara od Subotice i pored jezera krase ga raskošni parkovi, neobične građevine s početka 20. veka, kao i tišina zbog koje ga mnogi smatraju idealnim mestom za odmor.

Luksuzni hoteli i vile te vrhunska gastronomska ponuda su odlike po kojima se Palić prepoznaje i pamti. Šetališta, plaže, biciklistička staza, kulturno-zabavni i sportski sadržaji, kao i raznovrsne manifestacije dopunjuju ponudu ove turističke destinacije.