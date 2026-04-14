Na granici između Srbija i Rumunija, na mestu gde moćni Dunav useca svoj put kroz Karpate, nalazi se jedno od najimpresivnijih prirodnih čuda Evrope - magična Đerdapska klisura. Poznata i kao "Gvozdena vrata“, a ovo ime potiče od suženja i snažnih struja unutar klisure koja nije samo spektakl prirode, već i vremeplov kroz hiljade godina istorije naše planete.

Kako je nastala i zašto je posebna

Đerdapska klisura je nastajala milionima godina, dok je Dunav strpljivo usecao stene Karpata i stvarao niz suženja, kanjona i proširenja. Najdramatičniji deo je Veliki kazan mesto gde se reka sužava na svega 150 metara, a litice se uzdižu više od 300 metara visine. Đerdap je najduža klisura u Evropi, a Dunav je ovde najdublji i na pojedinim mestima dostiže dubinu i do 90 metara. Ovo je nakada bio jedan od najopasnijih plovnih puteva u Evropi.

Ova klisura je prirodna granica između Srbije i Rumunije, ali i jedna od najvažnijih saobraćajnih i energetskih tačaka u regionu, zahvaljujući hidroelektrani Đerdap I. ovo područje je bilo naseljeno i u praistoriji, o čemu svedoči čuveno arheološko nalazište Lepenski Vir, staro više od 8.000 godina. Ovde su pronađene jedinstvene skulpture i tragovi jedne od najstarijih civilizacija u Evropi.Miroljubivi "lepenski“ alasi su ovu lokaciju pažljivo birali, i tu oformili kulturu koja je trajala čitavih 2000 godina u kontinuitetu, i to u periodu 6500-4500 god. p. n. e.

Kasnije su Rimljani prepoznali strateški značaj ovog prostora. Imperator Trajan izgradio je put kroz klisuru i čuveni most preko Dunava, a o njegovom poduhvatu i danas svedoči Trajanova tabla, uklesana u stenu iznad reke.

Kako najbrže stići iz Beograda

Iz Beograd do Đerdapa stiže se za oko 2,5 do 3 sata vožnje automobilom. Najbrža ruta ide od Beograda preko Požarevaca i Velikog Gradišta do Golupca, pa odatle do Naciopnalnog parka Đerdapska klisura. Ukoliko idete autobusom to su linije ka Donjem Milanovacu i Kladovu, a postoje i organizovani izleti i jednodnevne ture sa vodičem u ovaj najmističniji i možda i najlepši deo Srbije.

Organizovani jednodnevni izlet iz Beograda košta od 4.000 do 5.000 dinara (bez ručka) dok je vikend aranžman od 50 do 120 evra po osobi. Ako idete samostalno računajte i na ulaznice za Nacionalni park Đerdap su od 250 do 400 dinara.

A kad već dođete u Đerdapski klisuru obavezno se provozajte čamcem ili manjim brodićem kako biste sa reke doživeli ono što se ne može videti sa kopna. Cene su od 15 do 30 evra u zavisnosti od ture. Tu je i pešačenje kroz Nacionalni park Đerdap koji ima brojne staze i vidikovce kao što su Ploče i Veliki Štrbac koji pružaju spektakularan pogled.

Đerdap je najlepše posetiti u proleće kada se priroda probudi i sve ozeleni, temperature su idealne za šetnju i vožnju čamcem, manja je gužva nego leti i najlepši pejzaži za fotografije.

Hrana i cene - raj za gurmane

A, kad se umorite od pešačenja tu su lokalne kafanice po znate po ribljim specijalitetima. Riblja čorba je od 400 do 800 dinara, smuđ ili šaran na žaru od 1.200 do 2.500 dinara uz domaću rakiju i vino, te autentičan doživljaj i pogled koji se pamti.

A, kada ste već došli do Đerdapske klisure bilo bi greota da propustite i ne obiđete još neke znamenitosti ovog dela Srbije. Tu je Golubačka tvrđava impozantna srednjovekovna tvrđava na ulazu u klisuru, savršena za fotografije i istraživanje, potom Lepenski Vir jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta u Evropi, Decebalova statua - gigantska skulptura isklesana u steni na rumunskoj strani Dunava, kao i brojni manastiri među kojima je najpoznatiji manastir Tumane.