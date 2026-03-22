Slušaj vest

Na samo 17 kilometara od Čačka podno čuvene planine Jelice nalazi se Slatinska banja desno od zapadne Morave. Ovo je banja koja nema luksuzne hotele i spa centre, ali ima lekoviti izvor vode koja miriše na pokvarena jaja. Banja se nalazi se na 275 metara nadmorske visine, a kroz nju protiče reka Daćinac čije korito je u termalnoj zoni,a ovde se dolazi uglavnom po preporuci.

Kako se dolazi do banje?

Do Slatinske banje iz Beograda najbrže se stiže auto-putem "Miloš Veliki" (E-763) do Čačka (oko 140 km, ~1.5-2 sata), odakle se prati lokalni put ka naselju Slatina, udaljenom još oko 17 km. Put je potpuno asfaltiran tako da nećete imati problem da dođete do nje. Ova banja je odavnina poznata po lekovitoj vodi, nekad su ovde lečili ljudi iz cele Jugoslavije. Slatinska Banja je proglašena najboljom u Evropi po sumporvodoniku kojeg ima 635 miligrama po litru.

Specifičnost Slatinske banje je u tome što njena voda sadrži više sumporvodonika nego ostale banje u Srbiji, što pokazuje detaljna hemijska analiza, a po sumporvodoniku je pretekla čak čuvene Karlove Vari u Češkoj. Mineralne vode Slatinske Banje spadaju u red hladnih sumpornih voda, koje imaju karakter slabih alkalno-soliničnih voda. Najvažniji elementi ovih mineralnih vodu su: kalijum, litijum, rubidijum, stroncijum, cezijum, barijum i fosfor.

1/6 Vidi galeriju Slatinska banja kod Čačka Foto: RINA

Temperatura termalne vode iznosi 16,8°C, dogreva se za kupanje i preporučuje za sledeća stanja:

reumatizam

kožna oboljenja

Međutim, neophodan je dodatni oprez i ne koristiti ovu vodu bez prethodne konsulatacije sa lekarom, posebno ako imate neka hronična oboljenja kako ne biste imali više štete nego koristi od ove banje.

Šta jesti?

Slatinska banja se nalazi u blizini Čačka, pa je obilazak ovog grada gotovo pod obavezno kad ste već ovde. U blizini same banje nalazi se nepokretno kulturno dobro Seoski čardak, koji je proglašen za spomenik kulture, zaštićena stabla starog hrasta. A, kad ste već u Čačku nikako ne treba propustiti bogati meni čačanskih kafedžija. Tu su pre svega praseće i jagnjeće pečenje, komplet lepinja, pršuta i naravno rakija iz lokalnih destilerija.

Cene smeštaja

Kada su u pitanju cene smeštaja Slatinska banja spada u izuzetno povoljne. U samom selu privatan smeđtaj se može naći i za 10 evra po osobi za noćenje, ali ima i luksuznijih varijanti, ranč sa bazenom koji je naravno mnogo skuplji. Ukoliko ste došli kolima povoljan smeštaj možete naći i u Čačku ili Guči (pod uslovom da niste došli u banju baš u vreme Sabora trubača kad su cene paprene) gde možete uživati u seoskom truizmu za vrlo pristojne pare.