Kompanija je navela da bi dve trećine smanjenja radne snage mogle da budu sprovedene u administrativnim i kancelarijskim poslovima, dok bi preostala trećina bila vezana za industrijski sektor, prenosi Figaro.

Direktor Mišlena za ljudske resurse za Francusku i južnu Evropu Olivije Fore-Vori rekao je da nijedna industrijska lokacija neće biti posebno pogođena i da će plan biti zasnovan isključivo na dobrovoljnim odlascima.

Visoki troškovi rada, energije i porezi su glavni razlozi za za dodatno smanjenje troškova poslovanja, poručuju iz Mišlena.

Generalni direktor kompanije Floran Menugo prošle godine je pred francuskim parlamentom izjavio da su industrijske aktivnosti grupe u Francuskoj neprofitabilne.

Kompanija je u prvom kvartalu 2026. zabeležila pad prihoda od 5,4 odsto, na 6,2 milijarde evra, dok je obim prodaje guma pao za 1,4 procenta na godišnjem nivou.

Mišlen trenutno zapošljava oko 17.000 ljudi u Francuskoj i ima 13 proizvodnih pogona u zemlji.

Kompanija je već tokom 2024. godine ukinula 1.246 radnih mesta zatvaranjem fabrika u gradovima Šole i Van na zapadu Francuske.