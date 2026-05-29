Beograd, 28. maj 2026. – Punionica gazirane vode Rosa Homolje u Neresnici, koja posluje u okviru kompanije Coca-Cola HBC Srbija, osvojila je priznanje „ESG lideri 2026“, u kategoriji „Strategija, potkategorija – Očuvanje vodnih resursa“, koju dodeljuje PwC Srbija.

Ovo je treće, uzastopno priznanje koje je Coca-Cola HBC Srbija osvojila na konkursu „ESG lideri“ za svoje dve punionice vode u Srbiji, čime se dodatno potvrđuje posvećenost odgovornom upravljanju vodnim resursima, kao jednom od ključnih stubova strategije održivosti kompanije. Nagrada je dodeljena za sveobuhvatan pristup u upravljanju vodnim resursima u punionici gazirane vode Rosa Homolje u Neresnici, opština Kučevo, koji uključuje kontinuirano unapređenje efikasnosti korišćenja vode, odgovoran tretman otpadnih voda, primenu međunarodno priznatih standarda upravljanja, kao i aktivnu saradnju sa lokalnim zajednicama i drugim zainteresovanim stranama.

Zahvaljujući dugoročnim inicijativama i kontinuiranim ulaganjima, Coca-Cola HBC Srbija je u sve svoje tri svoje punionice u Srbiji - u Zemunu, kao i u Vlasinki i u Rosi Homolje, u periodu od 2007. do 2025. godine smanjila ukupnu količinu vode koja se koristi u proizvodnom procesu za 55 odsto. Posebno je punionica Rosa Homolje ostvarila smanjenje potrošnje vode od 19,1 odsto u odnosu na 2023. godinu, dok se u domenu ponovne upotrebe vode svrstala među najuspešnije fabrike u okviru Coca-Cola HBC sistema. „Voda je jedan od najvažnijih resursa za naše poslovanje, ali i resurs čije očuvanje zahteva dugoročan i odgovoran pristup. Zato su zaštita izvorišta, efikasno korišćenje i odgovorno upravljanje resursima integrisani u sve naše procese i deo su naše dugoročne strategije. Ovo priznanje potvrđuje da dosledna primena najviših standarda zaštite životne sredine donosi rezultate koji imaju širi značaj za zajednicu i okruženje u kojem poslujemo“, izjavila je Ana Vidić, menadžerka za životnu sredinu u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija.

Foto: PwC Srbija

Kao deo dugoročnog pristupa održivom upravljanju vodnim resursima, sve tri punionice kompanije Coca-Cola HBC Srbija uspešno su sertifikovane prema standardu ISO 46001, koji potvrđuje visok nivo efikasnosti u korišćenju vode kroz celokupan proces – od izvora do tretmana i ponovne upotrebe. Ovaj standard doprinosi i smanjenju rizika povezanih sa nestašicom vode i prekidima u snabdevanju.

Sve tri punionice imaju sopstvena postrojenja za tretman otpadnih voda, kroz koja se voda u potpunosti prečišćava pre ispuštanja u prirodni recipijent, dok sva tehnološka voda prolazi kroz višestepeni proces prečišćavanja, čime se obezbeđuje da se u prirodnu sredinu vraća u skladu sa najvišim propisanim standardima kvaliteta. Ovo priznanje nadovezuje se na doslednu lidersku putanju kompanije Coca-Cola HBC Srbija, koja je iz godine u godinu nagrađivana za izvrsnost u upravljanju vodnim resursima i sveukupnim ekološkim učinkom - 2024. godine punionica negazirane vode Vlasinka nagrađena za očuvanje vodnih resursa, a 2025. godine i za strategiju zaštite životne sredine i rezultate u borbi protiv klimatskih promena.