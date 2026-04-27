Nemački proizvođač čokolade Ritter Sport, prepoznatljiv po svojim kvadratnim tablama, najavio je da će po prvi put u više od jednog veka smanjiti broj zaposlenih.

Prema saopštenju kompanije, rezovi će obuhvatiti centralu u Valdenbuhu, u blizini Štutgarta, gde je planirano ukidanje oko deset odsto radnih mesta. U sedištu trenutno radi približno 1.000 ljudi, a bez posla bi moglo da ostane oko 70 zaposlenih, uglavnom na administrativnim pozicijama.

Ovaj potez deo je šire strategije smanjenja troškova, nakon što su poslovni rezultati pogođeni rastom cena sirovina, energije i ambalaže, kao i padom tražnje tokom prethodne godine. U 2025. kompanija je zabeležila gubitak, dok je operativna dobit bila slabija od planirane.

Dodatni pritisak predstavljale su i rekordne cene kakaa, iako su u poslednje vreme počele blago da opadaju zahvaljujući boljoj sezoni berbe. U međuvremenu, cene čokolade u Nemačkoj u martu bile su u proseku čak 71 odsto više nego 2020. godine.

Ritter Sport, koji globalno zapošljava oko 1.900 radnika, već je ranije najavio mere racionalizacije poslovanja kako bi ublažio finansijski pritisak.

Kurir/businessinsider.com

