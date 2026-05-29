Ovaj jubilej potvrđuje stabilan rast nacionalne avio-kompanije i kontinuirano interesovanje putnika za daleke destinacije, kao i sve izraženiju ulogu Er Srbije u unapređenju međunarodne povezanosti Srbije i regiona.

Od uvođenja prvih letova u okviru dugolinijskog saobraćaja, Er Srbija je uspostavila redovne veze između Beograda i važnih globalnih destinacija poput Njujorka, Čikaga, Guangdžoua i Šangaja, čime je Beograd dodatno pozicioniran kao relevantna tačka za povezivanje Evrope sa Severnom Amerikom i Kinom. Kao kruna ovog uspešnog širenja mreže dalekih destinacija, nakon čak 34 godine pauze, ponovo su uspostavljeni direktni dugolinijski letovi između Beograda i Toronta, što predstavlja istorijski korak za povezivanje sa brojnom dijasporom i odgovor na dugogodišnje potrebe tržišta.

- Dostizanje milionitog putnika na dugim letovima predstavlja važan trenutak za našu kompaniju i potvrdu poverenja koje nam putnici ukazuju već gotovo deceniju. Posebno nas raduje što ovaj jubilej obeležavamo u periodu snažnog širenja naše mreže – samo pre nekoliko dana ponovo smo uspostavili direktne letove između Beograda i Toronta, nakon 34 godine pauze, dok uskoro obeležavamo i deset godina od uvođenja letova ka Njujorku. Nova linija ka Torontu ima poseban značaj, imajući u vidu brojnu dijasporu, kao i potrebu za direktnom vezom koja dugo postoji. Ovakav razvoj mreže omogućava putnicima bolju povezanost sa ključnim svetskim destinacijama - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.