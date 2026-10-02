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Dragan Todorović iz Ljubinića kod Obrenovca je u svom selu i okolini pionir u grejanju na biomasu. Za četiri godine njegova porodica je uštedela 7.000 evra na grejanju. Kako kaže, boljeg i jeftinijeg načina grejanja za sada nema. Na ovakav način Todorovići kućni budžet mesečno opterećuju sa 20 evra, a njihov dom je uvek topao.

Dragan je uz pomoć i podršku svoje porodice 2017. godine, napravio kotao i počeo da se greje na biomasu. Od tada kao energent koristi bale žetvenih ostataka, objavio je svojevremeno obrenovački RTV Mag. Dragan je rekao da su mu se tu po selu u početku smejali i podsmevali, ali došlo je njegovih pet minuta.

- Međutim, došlo je mojih 5 minuta... Uz ovu cenu ogreva to se sad pokazalo kao ekonomski najisplativije... Šta sad kažu? Ćute i gutaju... Računao sam, nadnice, gorivo i veza je ukupnu koštalo 150 evra. To znači da ukoliko sezona traje 6 meseci grejanja, ja potrošim između 20 i 30 evra mesečno - rekao je Dragan i dodao da je samo petoro ljudi iz Srbije došlo kod njega da precrta kotao i vidi kako je on to uradio.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Todorovići se greju na biomasu i jedino, kaže Dragan, što treba da uradiš jeste da u kotao na par sati ubaciš balu. Kaže i da je kod Vojvođana video da na njivama nema više žitnih ostataka i da se ljudi masovno prebacuju na biomasu. Dodaje i da glatko može da greje 400-500 kvadrata i da mu je na minus 10 u kući konstantno 25 stepeni. Sa decom je kotao napravio za manje od nedelju dana a matematika je prosta ubaciš balu, upališ upaljačem i to je to - jedna bala 2 sata, dve bale 4 i tako redom.

- Kotao je zidan od pune cigle, lepljen blatom, kao hlebna furuna sistem, gore zasut pepeo, ima sigurnosni ventil za slučaj da prokuva. Ubace se tri bale slame i za pola sata kotao dostigne temperaturu od 70 stepeni. Poenta je samo zatvoriti dimove da ne izlaze, pošto dimovi greju trideset posto. Urađene su komore za dimove, dimovi kruže po celom sistemu i izlaze gore na odžak. Sve ovo je koštalo koliko ogrev jedne godine, oko 1.000 evra - kaže Dragan Todorović.