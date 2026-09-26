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Sezona grejanja samo što nije počela, a mnoga domaćinstva tek sada završavaju pripreme i nabavku ogreva. Dok je cena ogrevnog drveta relativno stabilna, pelet je u međuvremenu značajno poskupeo. O tome koliko novca je potrebno izdvojiti za grejanje jednog domaćinstva, šta se više isplati i kako smanjiti račune uz pravilno loženje i mere energetske efikasnosti, govorili su Predrag Škobalj, pomoćnik direktora za tehnološki razvoj Instituta "Vinča" i Marko Marinković, izvršni direktor za šumarstvo "Vojvodinašuma".

Pre početka zvanične sezone centralnog grejanja, mnoga domaćinstva koriste klima uređaje za zagrevanje prostorija. Stručnjaci savetuju da se temperatura ne pojačava na maksimum, već da se spusti za samo jedan stepen kako bi se osetila ušteda na računima.

- Možemo da spustimo temperaturu, ne da pojačamo na maksimum kao što to obično radimo, nego da spustimo za jedan stepen i osetićemo uštede na našem računu, a sa druge strane, ukoliko treba da na duži period grejemo neku prostoriju, ne treba da gasimo klima uređaje, nego da ih spustimo na neku nižu temperaturu, jer paljenjem i gašenjem samo možemo da povećamo utrošak električne energije - objasnio je Predrag Škobalj iz Instituta "Vinča" za RTS.

Kada je reč o preciznim temperaturama, Škobalj navodi da je savet da unutar doma temperatura bude oko 24 stepena, dok se pri izlasku iz stana može ostaviti na 19 ili 20 stepeni.

Međutim, dodaje da je dugoročna ušteda nemoguća bez ulaganja u energetsku efikasnost zgrada i kuća, poput kvalitetne izolacije i zamene stolarije, s obzirom na to da Srbija troši oko 160 kilovat-sati po metru kvadratnom u grejnoj sezoni, što je dvostruko više od proseka Evropske unije.

Stanje u srpskim šumama i kvalitet ogrevnog drveta

Izvršni direktor za šumarstvo "Vojvodinašuma" Marko Marinković rekao je da Srbija spada u zemlje bogate šumama, pošto je blizu 40 procenata teritorije pod šumom, što predstavlja značajnu sirovinsku bazu za drvnu industriju i ogrev koji koristi više od polovine domaćinstava u zemlji.

- Naša zemlja je bogata šumama i to je dobro zato što su šume naša sirovinska baza, osim svih onih ekoloških benefita koje imamo. To je od prirode dato i taj prirast koji dolazi - naglasio je Marko Marinković.

Kada je u pitanju kvalitet drveta, Marinković ističe da je ključno na vreme kupiti i pravilno skladištiti ogrev kako bi se procenat vlage sveo sa 45 na oko 25 posto. Navodi da je dovoljno da drvo bude isečeno, složeno i natkriveno tako da vazduh slobodno struji, čime se dobija dvostruka efikasnost i smanjuje zagađenje vazduha.

Šta se više isplati - drvo, pelet ili inverter klime

Analizirajući različite načine grejanja, stručnjaci ističu da je za masovni sistem na nivou države najefikasnije centralno grejanje, dok su pojedinačno inverter klime izuzetno isplative jer na jedan kilovat utrošene struje isporučuju tri do četiri kilovata toplotne energije.

Sa druge strane, konvektori i kvarcne grejalice predstavljaju izbor koji je energetski najmanje isplativ. Poredeći drvo i pelet, pelet je ekološki i energetski efikasniji, kao i mnogo komforniji za manipulaciju, ali mu je cena trenutno viša zbog tržišne potražnje.

- Pelet je energetski efikasniji i pelet je čisto drvo, samo je kompromitovano sa procentom vlage ispod deset posto sa mnogo malim procentom pepela. S te strane energetski efikasnije, ekološki je opravdanije, ali cena peleta, zbog tržišne psihologije, potražnje i koristi određenih privrednih aktivnosti, cena je nerealno visoka - upozorio je Škobalj.

Kako prepoznati kvalitetan pelet i drvo

Marko Marinković je istakao da je u cilju zaštite potrošača uveden novi pravilnik o kvalitetu peleta koji propisuje stroge standarde laboratorijske kontrole kroz čak 27 parametara.

Dodao je da kupci trenutno mogu da biraju prvu ili drugu klasu obeleženu kao A1 ili A2 kvalitet, dok je stari B kvalitet u potpunosti ispušten iz upotrebe prema pravilima Evropske unije.

Marinković je naveo da je kod kupovine ogrevnog drveta najvažnije obratiti pažnju da drvo nema truleži, uz oslanjanje na proverene lance snabdevanja i podršku stručnjaka iz "Srbijašuma" i "Vojvodinašuma".