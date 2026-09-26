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Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je važenje odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra, objavljeno je u Službenom glasniku.

Izmenu Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata Vlada Srbije donela je 24. septembra. Tom izmenom rok važenja zabrane pomeren je sa 30. septembra na 31. oktobar, čime je mera produžena za još mesec dana.

Vlada Srbije je odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata prvi put donela 9. marta na vanrednoj sednici, a prvobitno je trebalo da bude na snazi do 19. marta. Nakon toga, njeno važenje više puta je produžavano, sa ciljem zaštite domaćeg tržišta od mogućih nestašica i rasta cena, usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu.