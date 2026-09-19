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- Vlada donosi odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama. U Odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama (Službeni glasnik RS, broj 87/26), u tački 2. reči: '20. septembrom 2026. godine' zamenjuju se rečima: '27. septembrom 2026. godine -  navodi se u Službenom glasniku.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

Podsetimo, Vlada Srbije je odluku o privremenom smanjenju akciza donela 14. maja ove godine zbog rasta proizvođačkih cena naftnih derivata, do kojeg je došlo usled povećanja cene sirove nafte na svetskom tržištu. Od tada je ova mra Vlade Srbije više puta produžavana.

Privremeno su umanjeni iznosi akciza određeni Zakonom o akcizama.

Kurir Biznis/Telegraf.rs

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