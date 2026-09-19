Slušaj vest

Roditeljima predškolaca već stižu ponude za jesenje odmore i rekreativne boravke, a cifra od 45.000 dinara za šest noći mnogima odmah privuče pažnju, posebno kada se zna da je reč o deci koja imaju manje od sedam godina.

Cena, međutim, nije neobična kada se u aranžman uračunaju prevoz, smeštaj, obroci, organizacija aktivnosti i nadzor dece, a za poređenje je zanimljivo da su se prethodnih godina slični iznosi pojavljivali i kod višednevnih putovanja osnovaca.

Šest noći, a račun kao za pravo letovanje

Ponude za jesenji boravak predškolaca najčešće obuhvataju nekoliko noćenja na planini ili u banjskom mestu, uz puni pansion i organizovane aktivnosti. Na tržištu za jesen 2026. postoje programi rekreativne nastave za vrtiće na destinacijama poput Tare, Kopaonika, Divčibara, Goča, Zlatarа i Sokobanje, što pokazuje da se ovakva putovanja organizuju u više različitih krajeva Srbije.

Kod dečjih putovanja u cenu uglavnom ulaze prevoz, smeštaj, ishrana, boravišna taksa, osiguranje, animatori i rekreatori, kaoi zdravstvena zaštita i drugi troškovi neophodni za boravak dece.

Roditeljima jednog privatnog vrtića na Vračaru stigla je pre nekoliko dana ponuda za jesenovanje odnosno rekreativnu nastavu u Guči gde aranžman košta 45.000 dinara po detetu, a predviđeno je plaćanje u četiri mesečne rate od po 11.250 dinara.

U ponudi je navedeno da cena obuhvata šest punih pansiona sa užinom, smeštaj u trokrevetnim sobama, program rekreacije, korišćenje zatvorenog hotelskog bazena, lekara koji je dostupan 24 sata, turističkog vodiča i posebno osiguranje svih putnika. Roditeljima je takođe naznačeno da se u slučaju odustajanja novac vraća u celosti samo ako dete zbog bolesti ne može da putuje, uz važeću lekarsku potvrdu.

1/2 Vidi galeriju Jesenovanje Foto: Privatna arhiva

Državni vrtići imaju drugačiju računicu

Ipak, treba imati u vidu da 45.000 dinara nije jedinstvena niti propisana cena za jesenovanje dece. Konačan iznos zavisi od destinacije, broja noćenja, nivoa smeštaja, prevoza, sadržaja programa i uslova koje dogovore ustanova i organizator. Zbog toga roditelji pre uplate treba da traže precizan pregled šta je uključeno, a šta se eventualno doplaćuje.

Kod državnih predškolskih ustanova priča je nešto drugačija, naročito u Beogradu. Naime, kod državnih vrtića cenu i uslove organizacije određuju osnivač i sama ustanova u okviru važećih pravila, dok za privatne vrtiće lokalna samouprava ne određuje cenu njihovih dodatnih programa.

Privatni vrtići mogu imati potpuno drugačije cene

Kod privatnih predškolskih ustanova roditelji treba posebno da obrate pažnju na to da li je jesenovanje uključeno u redovnu cenu vrtića ili se plaća odvojeno. Grad Beograd može da subvencioniše boravak deteta u privatnom vrtiću, ali to ne znači da subvencija automatski pokriva dodatne programe kao što su višednevni izleti, letovanja, zimovanja ili rekreativni boravci. Zvanični podaci Grada jasno razlikuju troškove redovnog boravka od posebnih troškova odmora i rekreacije.

U praksi se zato može dogoditi da roditelj za sam vrtić plaća relativno mali iznos zahvaljujući subvenciji, a da onda za jesenovanje dobije poseban račun od nekoliko desetina hiljada dinara.

Cene privatnih vrtića inače značajno variraju, a poslednjih meseci u Beogradu je bilo i novih poskupljenja, što dodatno opterećuje porodični budžet.

Foto: Shutterstock

Cena nije univarzalna

Za mnoge porodice 45.000 dinara nije mali izdatak, naročito kada se na jednu ratu za jesenovanje dodaju redovni troškovi vrtića, hrane, računa i ostalih obaveza, pa ne čudi što će deo roditelja verovatno odlučiti da dete ne pošalje.

Sa druge strane, roditelji koji žele da dete ide mogu da pokušaju da pronađu povoljniju ponudu, kraći boravak ili aranžman sa manjim brojem dodatnih sadržaja, jer cena od 45.000 dinara nije univerzalna cena za sva jesenovanja. U ovoj konkretnoj ponudi u cenu ulaze puni pansion, smeštaj, rekreativni program, bazen, lekar 24 sata, vodič i osiguranje, pa je jasno da najveći deo novca ne odlazi samo na hotelski krevet i hranu.