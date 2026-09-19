Kad je reč o električnoj energiji, Željko Marković ističe da se potrebe Srbije trenutno podmiruju iz proizvodnje, kao i da je situacija nešto bolja nego tokom leta, ali da se vodostaji još nisu oporavili.

- Da bi do toga došlo, najpre treba da dođe do priliva vode u gornjem slivu Dunava. Tamo treba da pada puno kiše da bismo nešto ovde videli - rekao je Marković i dodao da jedan od glavnih izazova za predstojeću zimu izdvaja visoku cenu gasa, čija je trenutna cena 77 evra po megavat-satu.

On ističe da se visoka cena gasa direktno odražava na proizvodnju električne energije u gasnim elektranama koja, sa sadašnjom cenom gasa, košta više od 250 evra po megavat-satu.

Cene budućih isporuka gasa za prvi kvartal naredne godine i za celu 2027. godinu više su za 20 do 30 odsto u odnosu na prošlogodišnje prognoze, što bi, kako objašnjava Marković, moglo da dovede do rasta cena za privredu na komercijalnom tržištu. On očekuje i da će biti nastavljeno kratkoročno, tromesečno produžavanje ugovora o gasu, kao i da su skladišta gasa u Srbiji popunjena, zbog čega se očekuje miran ulazak u zimsku sezonu.