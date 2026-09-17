Slušaj vest

Ako vladajuća koalicija u Bundestagu sprovede svoj poreski plan, nameti će prilično da porastu.

"Bila bi to poreska eksplozija, zbog koje bi cene porasle za 50 do 60 odsto", rekao je za dpa Bodo Merlajn (Mehrlein), direktor Saveznog udruženja industrije cigara.

Takav udarac može ozbiljno da pogodi branšu, objasnio je Merlajn, govoreći na sajmu Intertabak (Intertabac) u Dortmundu.

"Ako jedna prosečna cigara sada košta 10 evra, posle bi mogla da staje možda 16 evra. To je tolika razlika da bi se mnogi potrošači verovatno uzdržali od kupovine."

Poskupljenje obara tražnju

Za industriju cigara to će biti posebno teško, jer već sada ima slabiju tražnju.

"Loša ekonomska situacija se oseća i kod nas. Promet nemačke industrije cigara ove godine trebalo bi da bude šest do sedam odsto manji nego lane", naveo je Merlajn.

Zbog visokih cena goriva na pumpama i drugih poskupljenja u svakodnevnom životu, potrošači pažljivije gledaju na svaki evro.

Prema podacima udruženja, u Nemačkoj cigare proizvodi sedam firmi. Četiri su u Bindeu, a jedna u okrugu Minden-Libeke, sve na severozapadu Nemačke. Uz njih radi i 15 uvoznika.

U celoj branši je zaposleno 1.640 radnika. Duvan za cigare i cigarilose koji se prave u Nemačkoj uglavnom stiže iz Latinske Amerike i Indonezije.

Poreska kategorija

Godišnje se u Nemačkoj, prema navodima udruženja, proda oko dve milijarde cigarilosa i cigara. Oba proizvoda spadaju u istu poresku kategoriju, pa ih država ne razlikuje.

"Ako koalicija bitno ne ublaži svoj plan, to će nas teško pogoditi. Gubitak radnih mesta verovatno bi bio neizbežan", rekao je Merlajn i naglasio da proizvodi ove industrije nisu samo luksuzna roba.

"Ne predstavljamo samo vrhunske cigare skuplje od 100 evra, već i dobru robu srednje klase. Naši kupci nisu samo bogati ljudi, već i običan čovek koji rado zapali cigarilos u svojoj bašti."

Predstavnik udruženja zabrinut je i za oko 500 specijalizovanih prodavnica koje u Nemačkoj prodaju cigare i cigarilose.