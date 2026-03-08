Stručnjaci tvrde da 35 evra svakog dana treba imati u novčaniku

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, za cigarete iznos prosečne ponderisane maloprodajne cene je 419,66 dinara po paklici, a iznos minimalne akcize je 245,39 dinara po paklici.

Za rezani duvan prosečna ponderisana maloprodajna cena je 9.643,92 dinara po kilogramu, dok je iznos minimalne akcize 8.588,65 dinara po kilogramu.

Za duvan za lulu prosečna ponderisana maloprodajna cena 23.028,98 dinara po kilogramu, dok je iznos minimalne akcize 9.902,46 dinara po kilogramu.

Minimalna akciza na duvan za žvakanje iznosi 22.360,00 dinara po kilogramu, a minimalna akciza za burmut je 7.074,55 dinara po kilogramu.