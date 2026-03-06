Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske Oleg Butković izjavio je u četvrtak da Ministarstvo razmatra mogućnost uvođenja vinjeta za kamione na državnim putevima, kako bi se ova vozila u potpunosti preusmerila na autoputeve.

”Na autoputevima ide novi sistem beskontaktne naplate za godinu dana, a pripremamo jednu od varijanti, premda nismo još doneli odluku, da se za državni putevi za takvu vrstu tereta uvedu vinjete. Dakle, da se uvede naplata za kamionski teret na postojećim državnim putevima kao što to imaju neke zemlje u okruženju. Takvom bi odlukom prebacili sav teret na autoputeve", rekao je Butković u Hrvatskom saboru.

Praćenje prevoza opasnih materijala

Ministar je poslanicima predstavio izmene i dopune Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom saobraćaju. Njima će se omogućiti efikasno praćenje prevoza opasnih materija.

"I to na način da će se iz uspostavljenog sistema za obradu tahografskih podataka (SOTAH), podaci iz tahografa povezati sa elektronskim informacijama o prevozu tereta, što će omogućiti bolju zaštitu prirode i okoline i povećanje bezbednosti saobraćaja na putevima", objasnio je.

U slučaju nesreće ili incidenta, Butković napominje da će se brzo i jednostavno moći prikupiti podaci o tome gde se prevoz opasnih materija odvijao, ko ga je sprovodio, u koje vreme i za čiji račun.

Rok za ugradnju tahografa – 1. jul

Izmenama zakona predviđena je i obaveza ugradnje tahografa u vozila čija najveća dozvoljena masa, uključujući prikolicu ili poluprikolicu, prelazi dve i po tone, a koriste se za drumski prevoz tereta u međunarodnom saobraćaju između država članica Evropske unije.

Rok za ugradnju tahografa je 1. jul ove godine, zbog čega je kritikovan od strane poslanika HSLS-a Darka Klasića.

"Razumijemo potrebu za bezbednost, ali mislimo da se ovde preteruje. Danas lična vozila imaju u proseku 1,5 tonu, a mi ovime obuhvatamo vozila već od 2,5 tone. Zakon bi trebalo da razlikuje velike komercijalne prevoznike od malih koji voze vlastitu robu. Isti propis ne može pravedno obuhvatiti obe grupe", naglasio je.

I poslanica Domovinskog pokreta Dubravka Lipovac Pehar upozorila je da će nove tehničke odredbe doneti dodatne troškove malim prevoznicima.

"Stoga je legitimno pitati hoće li država osigurati određene prelazne rokove ili mere pomoći kako bi se što lakše prilagodili novim obavezama", rekla je.

Resorni ministar odgovorio je da se radi o trošku između 1.100 i 2.000 evra za oko 950 vozila, te da ovo ne smatra udarom na preduzetnike.

Poslanik Damir Barbir (Centar) istakao je da bezbednost saobraćaja i zaštita radnika ne smeju biti izgovor za preterani nadzor bez jasnih granica.

Umor za volanom ključni faktor rizika

"Bezbednost se ne postiže samo kontrolama i sankcijama, već i uslovima rada koji ne tjeraju vozače u iscrpljenost i kršenje pravila. Zakon malo govori o radnim uslovima i socijalnom dijalogu, a puno o nadzoru, obavezama i kaznama" rekao je.

Umor za volanom jedan je od ključnih faktora rizika u drumskom saobraćaju, ustvrdio je HDZ-ov poslanik Ivan Dabo.

"Dosledna primena ovih pravila znači manju iscrpljenost, manji pritisak i veću bezbednost na putevima", dodao je.

SDP-ova Ivana Marković ukazala je na nedostatak profesionalnih vozača kao jedan od najvećih problema sektora.

"Ceo sektor se suočava sa rastom cena goriva, putarina, administrativnim i tehničkim zahtevima. Mali prevoznici i zanatlije nemaju uvek kapacitete da amortizuju sve ove troškove, a često rade snabdevanje i dostavu u malim sredinama", poručila je.

Na kraju današnje sednice, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove predložio je da se za predsednika Odbora za nagradu „Vladimir Nazor“ imenuje akademik Frano Parać. Takođe, na lični zahtev razrešava se članica Odbora za nagradu „Ivan Filipović“, Suzana Hitrec, a za člana Odbora imenuje se Antun Kovačić.