DETALJAN VODIČ KROZ PUTARINE DO GRČKE: Ako idete preko Makedonije, čaka vas 5 naplatnih rampi, a kroz Bugarsku neophodne vinjete!

Grčka će i ove sezone biti jedna od najčešćih destinacija za letovanje građana Srbije, a putarine su onima koji putuju automobilom važna stavka. Donosimo vam detaljan pregled putarina bilo da putujete preko Makedonije ili Bugarske. U najkraćem, od Beograda do Tasosa vam je u jednom pravcu potrebno 3.600 dinara, do Krfa 3.900, a do Atine 6.500 dinara.

Ako putujete preko Makedonije, pripremite se na 5 naplatnih rampi, dok su kroz Bugarsku neophodne vinjete, a u nastavku se možete upoznati i sa svim detaljima bez obzira za koju "rutu" se odlučite.

foto: Shutterstock

Cena putarina u Srbiji do Preševa

Od 1. aprila ove godine u Srbiji je na snazi novi cenovnik putarina i one su skuplje za oko 50 do 200 dinara u zavisnosti od deonice auto-puta. Ako se odlučite da na more idete preko Severne Makedonije, trebalo bi da znate da je putarina za putničke automobile od Beograda do Preševa 1.690 dinara.

Ukoliko idete od Novog Sada, onda je cena 1.960 dinara, a od Niša do Preševa je oko 700 dinara.

Putarina u Severnoj Makedoniji

Putarina kroz Severnu Makedoniju se nije menjala u odnosu na prošlu godinu. Dakle, one se plaćaju na 5 naplatnih rampi i cene suod 1,5 do 2 evra

- Ako pričamo o automobilima, povratna putarina kroz Severnu Makedoniju iznosi ukupno oko 13 evra, a za autobuse oko 35 evra - kaže Tihomir Stojanović, direktor jedne turističke agencije.

Stojanović je objasnio da putarina plaća najčešće u makedonskim denarima, ali može i u evrima. Postoji mogućnost i plaćanja svim karticama.

- Na rampama jedino ne primaju metalni novac ispod jednog evra - naglasio je on. Na pitanje kakva je situacija sa menjanjem novca, odgovorio je da, ukoliko menjate novac u menjačnicama na graničnom prelazu, treba znati da za 1 evro daju 60 denara.

- Što se tiče elektronske naplate, na samoj naplatnoj rampi možete da kupite karticu i da je dopunite i sa njom prolazite tako što je samo prislonite na rampi - objašnjava Stojanović.

Detaljan cenovnik putarina kroz Makedoniju Prva naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Druga naplatna rampa: 80 MKD ili 2 evra

Treća naplatna rampa: 60 MKD ili 1.5 evra

Četvrta naplatna rampa: 80 MKD ili 1.5 evra

Peta naplatna rampa: 100 MKD ili 2 evra

Putarina kroz Grčku

Naplatnih rampi kroz Grčku ima više i putarine se razlikuju u zavisnosti od destinacije u koju se ide.

- Ako se ide ka Halkidikiju, ukupna cena putarine je ispod jednog evra. Ako ljudi idu u Olimpisku regiju, putarine su otprilike oko pet evra u zavisnosti od mesta do mesta. Ako idu u prvu regiju, recimo do Paralije, treba da izdvoje oko četiri evra, a ako idu skroz do Neohorija, onda oko 6 evra u jednom pravcu - objašnjava sagovornik. Do Atine cena je i preko 30 evra.

Nakon prelaska graničnog prelaza Evzoni već posle 500 metara nalazi se prva naplatna rampa na kojoj je putarina za motorna vozila u jednom pravcu 1,80 evra, odnosno 210 dinara.

Sledeća je naplatna rampa kod obilaznice u Solunu u opština Oreokastro. Tu je cena putarine za automobile 50 centi, a za motocikle 0,30 evra. Za vozila sa ili bez prikolice i visine veće od 2,70 metara je 1 evro, a za vozila sa ili bez prikolice visine preko 2,7 metara 1,50 evro. Naplata putarine od Soluna do Halkidikija ne postoji.

Putarinu kod Asprovalte vozači plaćaju 0,60 evra za motocikle, 0,90 evra za automobile i 2,30 - 3,20 evra za velika vozila.

foto: Dragana Udovičić

Cena putarina od Soluna do Atine

Od Soluna do glavnog grada Atine je razdaljina 499 kilometara i put automobilom traje oko 5 sati i 10 minuta. Od Soluna do Atine postoji 11 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 31,35 evra.

Na svim stanicama auto-puta Atina-Solun, kojima upravljaju deonice Nea Odos (Metamorfosi-Skarfeja), Centralni put (Skarfeja-Račes) i Egejski autoput (Malijakos-Kleidi), cena putarina je ista kao i prošle godine.

Putarina do Lefkade

Od graničnog prelaza Evzoni do Lefkade udaljenost je 415 kilometara i put automobilom traje oko 4 časa i 50 minuta. Od Evzonija do Lefkade postoji 8 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 14.65 evra.

foto: Shutterstock

Putarina do Tasosa

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Tasos udaljenost je 258 kilometara i put automobilom traje oko 3 sata. Od Evzonija do Tasosa postoji 5 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 7,40 evra.

Putarine do Parge

Od graničnog prelaza Evzoni do Parge udaljenost je 386 km i put automobilom traje oko 3 sata i 55 minuta. Od Evzonija do Parge postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 10, 60 evra.

Putarine do Krfa

Od graničnog prelaza Evzoni do ostrva Krf udaljenost je 367 km i put automobilom traje oko 4 sata i 10 minuta. Od Evzonija do Krfa postoji 7 naplatnih rampi, a ukupna putarina iznosi 10,60 evra.

Putarine kroz Bugarsku

Naši turisti koji žele da putuju u Grčku preko Bugarske najpre moraju da plate putarinu do Dimitrovgrada. Gledajući polaske iz najvećih gradova u Srbiji, cena putarine je sledeća:

Od Beograda do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 1.490 dinara

Od Subotice do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 2.210 dinara

Od Novog Sada do Dimitrovgrada putarina za putničke automobile je 1.760 dinara

Od Niša do Dimitrovgrada vozači će putarinu plaćati oko 500 dinara

foto: Shutterstock

Prema rečina Stojanovića, ova putanja je sve ređa jer se u najvećem broju slučajeva ide preko Makedonije. U Bugarskoj takođe važi sistem vinjete koja košta osam evra za sedam dana, odnosno 16 evra za ceo mesec.

Cena vinjete kroz Bugarsku

Putarina u Bugarskoj se ne plaća na naplatnim rampama već je neophodno da kupite vinjetu, a to možete uraditi u blizini graničnog prelaza na kiosku sa jasno istaknutim natpisom ili na prvoj pumpi na koju ćete naići kada uđete u Bugarsku.

Plaćanje se vrši samo u levima. Jedan lev je 60 dinara. Na benzinskim pumpama je moguće plaćanje u evrima, ali za to je poželjno da imate tačan iznos novčića u metalu.

Vinjetu možete takođe kupiti i na pumpi u Srbiji neposredno pre graničnog prelaza. Za putovanje kolima preko Bugarske možete kupiti takođe i e-vinjetu (elektronsku vinjetu) online putem linka ili putem aplikacije za mobilni telefon BGTOLL.

E-vinjete se kupuju po istoj ceni kao i papirne vinjete, a prednost je to što vozači ne moraju da se zaustavljaju da bi kupili vinjetu.

Cene vinjeta za put kroz Bugarsku važenje tokom vikenda (od petka u 12:00 do nedelje u 23:59) - 10 leva (5 €) za 7 dana - 15 leva (8 evra)

za 30 dana - 30 leva (16 evra)

za 3 meseca - 54 leva (28 evra)

za 12 meseci - 97 leva (50 evra)

Ove cene su podložne promenama, ali one obično nisu velike, a kazna za neplaćanje putarine kupovinom vinjete iznosi 50 evra.

TAG uređaji i elektronsko plaćanje

Uređaji za elektronsku naplatu putarine, takozvani TAG uređaji, su u Pošti Srbiji dostupni od marta ove godine, ali se mogu kupiti kod AMSS i na ovlašćenim benzinskim stanicama. U zavisnosti od paketa i kredita koji uzimate, ovi uređaji koštaju od 3.000 do 6.550 dinara.

Ukoliko za plaćanje putarine korz Srbiju koristite TAG uređaj dobijate popust pri uplati koji iznosi 6 odsto. Na primer, ukoliko želite da dopunite kredit na uređaju sa 3.500 sa popustom ćete ga platiti 3.290 dinara.

foto: Shutterstock

TAG uređaji u Makedoniji

TAG uređaj se može kupiti na svim naplatnim rampama u Makedoniji i košta 1.200 denara, nešto malo manje od 20 evra, dok je minimalna uplata za dopunu 300 denara (oko 5 evra).

Još jedna mogućnost plaćanja je i Mcard beskontaktna kartica košta 100 denara tj. 1.60 evra, minimalna uplata za dopunu je takođe 300 denara (oko 5 evra).

Kada koristite Mcard karticu, vozilo se mora zaustaviti pored čitača beskontaktnih pametnih kartica, očitati karticu i rampa se automatski otvara.

Kada se koristi elektronski uređaj za naplatu putarine (TAG), vozilo samo smanjuje brzinu vožnje i rampa se automatski otvara.

TAG uređaji u Grčkoj

TAG uređaj u Grčkoj je besplatan, a možete ga uzeti na bilo kojoj naplatnoj rampi. Sa desne strane naplatne rampe videćete metalnu kućicu na kojoj piše "Customer care", piše "Grčkainfo.com". Minimalni iznos kredita za putnički automobil koju morate uplatiti kad uzimate uređaj je 15 evra.

Kredit kasnije možete dopuniti platnim karticama preko aplikacije za mobilni telefon MyEgnatiaPass ili na naplatnim rampama EGNATIA odos.

Važno je znati da kućica za kupovinu TAG-a radi isključivo radnim danima od 09h - 17h, vikendom i u popodnevnim časovima je zatvorena.

Za preuzimanje TAG-a biće vam potrebni pasoš i saobraćajna dozvola. Nosač za uređaj je isti kao i u Srbiji - skine se stari i na isti držač postavlja se grčki TAG. Besplatan TAG uređaj za korišćenje Grčkoj od nedavno možete naručiti online jer vrše isporuku za Srbiju.

Kurir.rs/Blic, Grčkainfo.com