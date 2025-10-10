Slušaj vest

Austrijska vlada odlučila je da ukine samolepljive vinjete. Od 2027. godine vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku.

Vinjete će se moći kupiti onlajn, ali i dalje na prodajnim mestima pored puteva i drugim prodajnim lokacijama. Dakle, za nešto više od godinu dana ukida se lepljenje i struganje starih vinjeta.

Ova promena neće biti dramatična, jer je već sada više od 75 odsto važećih vinjeta kupljeno u elektronskom obliku.

Austrijska putarska firma Asfinag nastaviće da širi distributivnu mrežu. Digitalne vinjete i dalje će biti dostupne u prodavnicama duvana, na benzinskim pumpama, naplatnim rampama, u automobilskim klubovima i kod drugih partnera.

BiznisKurir/Revijahak

