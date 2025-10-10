Poznato je kada se ukidaju samolepljive vinjete.
NEMA VIŠE LEPLJENJA VINJETA NA STAKLU! Jedna zemlja ukinula njihovo korišćenje, velike promene za vozače
Austrijska vlada odlučila je da ukine samolepljive vinjete. Od 2027. godine vinjete će biti dostupne samo u digitalnom obliku.
Vinjete će se moći kupiti onlajn, ali i dalje na prodajnim mestima pored puteva i drugim prodajnim lokacijama. Dakle, za nešto više od godinu dana ukida se lepljenje i struganje starih vinjeta.
Ova promena neće biti dramatična, jer je već sada više od 75 odsto važećih vinjeta kupljeno u elektronskom obliku.
Austrijska putarska firma Asfinag nastaviće da širi distributivnu mrežu. Digitalne vinjete i dalje će biti dostupne u prodavnicama duvana, na benzinskim pumpama, naplatnim rampama, u automobilskim klubovima i kod drugih partnera.
BiznisKurir/Revijahak
