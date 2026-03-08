Slušaj vest

Industrija u kojoj poslujemo nosi određene predrasude, ali upravo zato komunikacije moraju biti odgovorne, transparentne i strateški vođene. U MaxBetu gratdimo imidž putem jasnih vrednosti – odgovornim poslovanjem, brigom o zaposlenima i snažnom podrškom zajednici. Ne bežimo od izazova, već ih adresiramo otvoreno, uz stalni dijalog s javnošću. Kada komunikacija nije samo promotivna već suštinski usmerena na poverenje i dugoročnu reputaciju, percepcija se menja – postepeno, ali trajno – kaže u intervjuu za Kurir Irena Trifunović, direktorka korporativnih komunikacija kompanije MaxBet.

Irena Trifunović, direktorka korporativnih komunikacija kompanije MaxBet, za dodatak Žene u biznisu – liderke promena povodom 8. marta: 1. Kao direktorka korporativnih komunikacija u dinamičnoj i često stereotipizovanoj industriji, kako gradite imidž kompanije i na koji način menjate percepciju javnosti kroz stratešku komunikaciju?

Industrija u kojoj poslujemo nosi određene predrasude, ali upravo zato komunikacije moraju biti odgovorne, transparentne i strateški vođene. U MaxBet-u gradimo imidž kroz jasne vrednosti – odgovorno poslovanje, brigu o zaposlenima i snažnu podršku zajednici. Ne bežimo od izazova, već ih adresiramo otvoreno, uz stalni dijalog sa javnošću. Kada komunikacija nije samo promotivna, već suštinski usmerena na poverenje i dugoročnu reputaciju, percepcija se menja – postepeno, ali trajno.

2. Šta za Vas lično znači biti „liderka promena“ i koje su to ključne odluke ili inicijative na koje ste posebno ponosni? Biti liderka promena znači imati hrabrost da pokrenete teme koje možda nisu popularne, ali su važne. Ponosna sam na inicijative koje su komunikacije pozicionirale kao stratešku funkciju unutar kompanije, ravnopravnu u donošenju poslovnih odluka. Takođe, posebno mi je važno što smo interno radili na osnaživanju zaposlenih žena i kreiranju kulture u kojoj se kompetencije vrednuju više od stereotipa. 3. Koliko je danas ženama u biznisu važno da imaju autentičan glas i jasne vrednosti?

Foto: Promo



Autentičnost je danas najveći kapital. Žene u biznisu više ne žele da se prilagođavaju unapred zadatim modelima liderstva, već da grade sopstveni stil zasnovan na znanju, integritetu i empatiji. Kada liderka ima jasan sistem vrednosti, to se reflektuje na celokupnu korporativnu kulturu – timovi postaju otvoreniji, odgovorniji i spremniji na saradnju. 4. Koju poruku biste poslali mladim ženama koje žele da grade karijeru u komunikacijama ili korporativnom sektoru? Ne birajte industriju na osnovu tuđih predrasuda, već na osnovu sopstvenih ambicija i interesa. Svaka industrija može biti „pravo mesto“ ako u njoj imate priliku da učite, napredujete i utičete na promene. Znanje, profesionalizam i doslednost uvek pronađu svoj put. 5. Komunikacije su danas mnogo više od PR-a – one su strateški alat upravljanja reputacijom. Koliko je hrabrost važna osobina liderke u toj oblasti?

Hrabrost je ključna. U vremenu kriza i brzih informacija, liderka komunikacija mora donositi odluke brzo, ali promišljeno. To podrazumeva spremnost da preuzmete odgovornost, da jasno zauzmete stav i da zaštitite reputaciju kompanije čak i kada je to izazovno. 6. Da li ste se tokom karijere susretali sa predrasudama – bilo zbog pola, bilo zbog industrije – i kako ste ih prevazilazili? Predrasude postoje, ali sam naučila da su rezultati najbolji odgovor na njih. Profesionalnost, kontinuitet i jasna strategija vremenom grade kredibilitet. Najvažnije je da ne dozvolite da vas tuđa očekivanja ograniče u sopstvenom razvoju. 7. Na koji način kompanije danas mogu autentično da podrže žene – ne samo kroz kampanje povodom 8. marta, već kroz dugoročnu praksu?

Foto: Promo