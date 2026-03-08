Slušaj vest

Preliminarne rang-liste penzionera za besplatan odlazak u neku od 27 banja objavljene su na oglasnim tablama udruženja penzionera, Direkcije Fonda, Pokrajinskog fonda i filijala Fonda PIO, objavio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Žalbe do 13. marta

A svi korisnici penzija koji budu nezadovoljni mogu od sutra, 9. marta, pa zaključno sa 13. martom da ulože prigovor na preliminarnu rang-listu. Nakon što Komisija razmotri podnete prigovore, biće objavljene i konačne rang-liste – 19. marta.

Za upućivanje na besplatan banjski oporavak ove godine se prijavilo oko 68.500 korisnika, a 22.079 penzionera će ostvariti ovo pravo.

Ovogodišnji Oglas za prijem zahteva za upućivanje korisnika penzija na rehabilitaciju za 2026. godinu raspisan je 12. januara, a u skladu sa Pravilnikom rang-liste se utvrđuju prema broju bodova na osnovu: visine penzije (koja po ovogodišnjem oglasu iznosi do 56.834 dinara), broja godina staža osiguranja, broja godina korišćenja penzije, a da korisnici prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, kao i korisnici porodične penzije koji su to pravo ostvarili kao deca koja nisu sposobna za samostalan život i rad, ostvaruju dodatne bodove.

Za besplatne banje 74 odsto od ukupnih sredstava za penzionere

Podsećamo da su ove godine za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima izdvojena sredstva u visini od 74 odsto od ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard korisnika penzija, što iznosi 1,16 milijardi dinara.