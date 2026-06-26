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Proizvođač duvanskih proizvoda Japan tobako industri (JTI) objavio je u Službenom listu cene koje će važiti od ponedeljka, a najjeftinija paklica cigareta ovog proizvođača koštaće 3,30 evra, dok će najskuplja iznositi 4,80 evra.

Proizvođači duvanskih proizvoda Filip Moris i Britiš amerikan tobako (BAT) još uvek nisu objavili odluke o novim cenama svojih proizvoda.

Nove cene JTI cigareta

Poskupljenje od 20 centi:

„Sobranje superslims“, „Sobranje blek“, „Sobranje gold“, „Sobranje blek slims“ i „Sobranje kolors slims“: nova cena 4,80 evra (ranije 4,60).

„Sobranje refine blek“ i „Sobranje refine vajt“: nova cena 4,60 evra (ranije 4,40).

„Vinston 100s red“ i „Vinston 100s blu“: nova cena 4,00 evra (ranije 3,80).

„Vinston super slims blu", „Vinston super slims silver“, „Vinston ledžend blu“ i „Vinston klasik red“: nova cena 3,80 evra.

„Vinston XStyle Long Blue“, „Vinston XStyle Long Silver“ i „Vinston XStyle Long Red“: nova cena 3,70 evra.

„Vinston XStyle Silver“ i „Vinston XStyle Blue“: nova cena 3,60 evra.

Poskupljenje od 30 centi:

„Sobranie Refine Black KS“ i „Sobranie Refine Blue KS“: nova cena 4,30 evra.

„Vinston Fine Line Blue“ i „Vinston Fine Line Gold“: nova cena 3,30 evra. Zašto cene rastu?

Duvanski proizvodi su poskupeli početkom godine od 20 do 50 centi po paklici, zato što je Vlada predložila, a Skupština usvojila, izmene Zakona o akcizama kojima se povećava specifična akciza. Zbog povećanja akciza, cene duvanskih proizvoda u ovoj godini će porasti od 40 do 70 centi po paklici, a kako su ranije saopštili iz duvanskih kompanija, u 2027. i 2028. godini cena bi mogla rasti minimum 60 centi po paklici.

Izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da visina specifične akcize od 1. januara iznosi 58,85 evra za 1.000 komada cigareta, od 1. jula do 31. decembra 64,74 evra, dok bi od 1. jula 2028. godine bila 94,78 evra. Pored promene akciznog kalendara za oporezivanje cigareta, uvedena je i nova kategorija akciznih proizvoda – nikotinske vrećice i biljni proizvodi za pušenje.

Rizik od sivog tržišta i stav vlade

U 2017. godini povećanje cena cigareta za 50 centi oteralo je preko polovinu legalnog tržišta u korist šverca, a državi za kratko vreme umanjilo akcizne prihode za čak 17 miliona evra.

Ipak, iz Ministarstva finansija objašnjavaju da povećanje akciza na cigarete vodi ka rastu cena, što rezultira smanjenjem njihove potrošnje, naročito među mladima i osobama sa nižim prihodima.

„Takođe, ovim pristupom se smanjuje učestalost bolesti povezanih sa pušenjem, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ovakve promene mogu spasiti hiljade života i znatno smanjiti opterećenje zdravstvenog sistema“, saopštili su ranije iz ovog ministarstva.