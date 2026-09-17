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Razvoj turizma i kontinuirano ulaganje države i lokalne samouprave u modernizaciju Zlatibora, doveli su do toga da ova popularna srpska planina postane trajni izbor za veliki broj ozbiljnih investitora. Danas, u martu 2026. godine, svedočimo još snažnijem talasu interesovanja. Završetak ključnih infrastrukturnih projekata, poput novih deonica autoputa, proširenja kapaciteta turističkih atrakcija i modernizacije lokalnih saobraćajnica, dodatno su podigli atraktivnost ove već prestižne regije.

Shodno tome, usled nikada veće potražnje na tržištu nekretnina, vrtoglavo je porasla i cena kako hektara, tako i ara građevinskog zemljišta. Zlatibor odavno više nije samo destinacija za vikend odmor, već jedan od najvrednijih i najsigurnijih investicionih centara na celom Balkanu, gde se pametna ulaganja višestruko isplate.

Tržište nekretnina na Zlatiboru: Trendovi i potražnja u 2026. godini

Investiranje u građevinsko zemljište na Zlatiboru postalo je stvar prestiža, ali i izuzetno profitabilan poslovni potez. Povećan broj turista tokom cele godine, razvoj eko-turizma i globalni trend rada na daljinu dodatno su motivisali kupce da traže svoj deo planinskog mira, ali uz zadržan pristup vrhunskim urbanim sadržajima.

1/6 Vidi galeriju Cene građevinskog zemljišta na Zlatiboru Foto: Kurir

U nastavku donosimo detaljan pregled trenutno najvrednijih parcela koje diktiraju tempo tržišta i obaraju cenovne rekorde.

Ekskluzivne lokacije: Top 10 najskupljih građevinskih parcela

1. Na 12 minuta od centra - 4.7 miliona evra

Prema oglasima za najskuplji plac, koji se nalazi na samo 12 minuta od urbanog centra Zlatibora, potrebno je izdvojiti impresivnih 4.700.000 evra. Ovaj prostrani teren je idealno pozicioniran i savršeno je pogodan za izgradnju modernih hotelskih kompleksa i luksuznih apartmana, koji su u 2026. godini apsolutni prioritet među stranim i domaćim posetiocima.

2. Naselje Gajevi - 3.6 miliona evra

Za plac u sve popularnijem luksuznom naselju Gajevi na Zlatiboru, veličine 6 hektara, na izuzetno dobroj lokaciji, potencijalni kupac će morati da izdvoji 3.600.000 evra. Međutim, kako je prodavac naveo, moguće je i parcelisanje, te zainteresovani investitori ne moraju da kupe celu površinu, što ostavlja odličan prostor za manje, ekskluzivne građevinske poduhvate.

3. U blizini centra - 2.7 miliona evra

Oni kojima je bitna premijum lokacija i teže ka samom centru Zlatibora, za plac površine 8,5 hektara, izdvojiće 2.700.000 evra. Toliko je potrebno dati za jedinstveno građevinsko zemljište koje se nalazi tik iza jednog od najpoznatijih hotela na ovoj planini. Potražnja za ovakvim centralnim pozicijama nikada nije bila veća.

4. Nedaleko od Zlatiborskog jezera - 2.15 miliona evra

Blizina Zlatiborskog jezera, kao i činjenica da je na samo 6 kilometara od centra mesta, uz ogromnu površinu od čak 43 hektara, formirala je cenu građevinskog zemljišta na ovoj lokaciji u visini od 2.150.000 evra. Ekološki turizam i projekti održivog razvoja ovde pronalaze svoj puni potencijal.

5. Naselje Jelena Anžujska - 1.5 miliona evra

Za plac na Zlatiboru, smešten u prestižnom i mirnom naselju Jelena Anžujska, površine 43 ara, potrebno je izdvojiti 1.500.000 evra. Ovo naselje se tokom poslednjih godina profilisalo kao prava oaza za kupce sa najvišim životnim standardima.

6. Naselje Gaj - 1.25 miliona evra

Kupci koji su zainteresovani za kupovinu placa u infrastrukturno odlično opremljenom naselju Gaj na Zlatiboru, prema aktuelnim oglasima na sajtu „Nekretnine.rs“, za građevinsko zemljište površine 32 ara, moraće da izdvoje tačno 1.250.000 evra.

7. Naselje Zova - 1.2 miliona evra

Atraktivno građevinsko zemljište u prelepom naselju Zova na Zlatiboru, površine 44 ara, koje se nalazi na svega nekoliko minuta hoda od centra, koštaće potencijalne kupce 1.200.000 evra. Zova i dalje ostaje sinonim za savršen balans između netaknute prirode i modernog luksuza.

8. U blizini naselja Palisad - 900 hiljada evra

Sami centar Zlatibora i blizina nadaleko poznatog naselja Palisad, a preko puta popularnih sportskih terena „Sunčani breg“, uz površinu od 20 ari, doprineli su da za građevinsko zemljište na ovoj izuzetno traženoj lokaciji, vlasnici od potencijalnih kupaca traže 900.000 evra.

9. U atraktivnijem delu Zlatibora - 750 hiljada evra

Na samo dva kilometra od strogog centra, u jednom od atraktivnijih delova Zlatibora, nalazi se manji, ali dragocen plac površine 5 ari. Za ovu nekretninu vlasnici trenutno traže 750.000 evra.

Upravo na primeru ovog placa jasno se vidi koliko je zapravo poskupeo ar građevinskog zemljišta na Zlatiboru i do kakvih je promena došlo na tržištu. Naime, kada se ukupna cena podeli na are, u ovom specifičnom slučaju, cena samo jednog ara iznosi zapanjujućih 150.000 evra.

10. Centar - 740 hiljada evra

Na 2 kilometra udaljenosti od jezera, nalazi se odlično pozicioniran plac površine od 45 ari, čija prodajna cena iznosi okruglo 740.000 evra, što ga čini odličnom prilikom za brzu gradnju stambeno-poslovnih objekata.

Prognoze za budućnost investiranja u zlatiborske nekretnine