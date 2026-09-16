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Beli kamenčići postali su jedan od omiljenih detalja u modernim dvorištima. Uredno izgledaju, lako se kombinuju sa zelenilom i mogu da učine da prostor oko kuće deluje sređeno i elegantno. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da pogrešno postavljeni kamenčići mogu napraviti problem sa vlagom.

Nevolja nije u samom kamenu, već u načinu na koji se postavlja. Ako se kamenčići naspu direktno uz fasadu, podigne se nivo terena ili se ne obezbedi dobar odvod kišnice, voda može da se zadržava tik uz zid kuće. Vremenom to može dovesti do pojave vlage i oštećenja objekta.

Zato pre nego što kupite džakove belog kamena i krenete da ih raspoređujete oko kuće, postoji nekoliko stvari koje bi trebalo proveriti.

Zašto su beli kamenčići toliko popularni?

Beli šljunak i kamenčići mogu veoma brzo da promene izgled dvorišta. Posebno lepo izgledaju uz zelene biljke, ukrasne trave, žardinjere i moderne fasade. Za razliku od trave, zahtevaju malo održavanja, a prostor između biljaka ostaje uredan tokom cele godine.

Mogu se koristiti za staze, dekorativne površine, prostor oko žardinjera, pa čak i kao zamena za travu na pojedinim delovima dvorišta. Ipak, kada se postavljaju neposredno uz kuću, estetika ne bi trebalo da bude jedina stvar o kojoj razmišljate.

Najveća greška je kada kamen ide pravo uz fasadu

Kamenčiće ne treba jednostavno nasuti sve do zida bez prethodne provere nivoa terena i načina odvodnje. Ako je nova površina previsoka u odnosu na hidroizolacione slojeve objekta, može doći do problema. Još veći rizik postoji kada se kišnica sliva prema kući i zadržava uz zid.

Sam kamen nije ono što oštećuje kuću. Problem nastaje kada voda zbog nepravilno urađene podloge ili nagiba nema gde da ode. Zato je veoma važno da teren bude pravilno oblikovan i da se kišnica odvodi dalje od objekta.

Ostavite prostor između kamenčića i zida

Ako želite beli kamen uz kuću, ne znači da morate potpuno da odustanete od te ideje. Jedno od praktičnih rešenja jeste da se agregat ne nasipa direktno uz fasadu, već da se ostavi slobodna traka uz zid. U nekim slučajevima preporučuje se razmak od oko 20 do 30 centimetara, ali konkretno rešenje zavisi od konstrukcije objekta, hidroizolacije i načina odvodnje.

Ovaj prostor olakšava kontrolu zida i smanjuje mogućnost da se površina uz fasadu podigne previsoko.

Ipak, važno je naglasiti da sam razmak neće rešiti problem ako voda i dalje otiče prema kući. Pad terena i drenaža moraju biti pravilno rešeni.

Ne gledajte samo boju i veličinu kamenčića

Kada biramo dekorativni kamen, najčešće razmišljamo o tome da li će biti dovoljno beo, koliko će biti krupan i da li će se uklopiti sa fasadom. Međutim, mnogo je važnije šta se nalazi ispod njega.

Odvodnja zavisi od čitavog sistema - pripreme podloge, njene propustljivosti, vrste agregata i nagiba terena. Ako je podloga nepravilno pripremljena, voda može ostajati tamo gde ne bi smela, bez obzira na to koliko lepo kamenčići izgledaju.

Zato pre postavljanja treba proveriti kako se kišnica ponaša tokom većih padavina. Ako se na određenom mestu već stvaraju bare, nije dobro samo prekriti ga kamenjem i očekivati da će problem nestati.

Šta ako ste već stavili kamenčiće uz kuću?

Ako ste već uredili prostor oko kuće belim kamenčićima, nema razloga za paniku. Najvažnije je proveriti da li se posle kiše voda zadržava uz zid i da li je nivo nove površine previsok.

Ukoliko postoji problem, ponekad je dovoljno pomeriti deo agregata dalje od fasade i korigovati teren ili drenažu. U ozbiljnijim situacijama najbolje je konsultovati stručnjaka, posebno ako su već primećeni tragovi vlage ili oštećenja.

Postoje i druga rešenja za dvorište

Klasično popločavanje nije jedina opcija. Sve više se koriste površine koje omogućavaju bolju infiltraciju kišnice u zemljište. Jedna od mogućnosti su rešetkaste betonske ploče sa otvorima koji se mogu ispuniti zemljom, travom ili agregatom. Njihova konstrukcija omogućava da deo vode prodre u tlo, pa mogu biti zanimljivo rešenje za određene staze i prilaze.

Bez obzira na izbor materijala, osnovno pravilo ostaje isto: voda mora imati obezbeđen put dalje od kuće.

Beli kamenčići mogu potpuno da promene izgled dvorišta i daju mu moderan i uredan izgled, ali samo ako se koriste promišljeno. Pre nego što ih rasporedite oko cele kuće, prvo razmislite gde će odlaziti kišnica.