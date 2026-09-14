Naredna faza pomoći počinje 22. septembra i trajaće do 25. septembra, kada će po 6.000 dinara biti uplaćeno punoletnim građanima Srbije. Za ovu pomoć prijavilo se oko 1,53 miliona ljudi putem portala Uprave za trezor, dok penzioneri, socijalno ugroženi i nosioci prava na besplatne akcije novac dobijaju automatski.

- Zajedno sa onima koji iz Akcionarskog fonda imaju pravo na isplatu ima ih negde preko četiri miliona. Dakle, skoro svi punoletni građani su se ili prijavili ili će automatski dobiti tu pomoć od države - rekao je Mali.